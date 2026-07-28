Почти все сдаются с первой попытки: нужно переместить всего одну спичку за 7 секунд

Успешное выполнение задания свидетельствует о том, что ваш мозг умеет отсекать лишнее и сосредотачиваться на главном.

В социальных сетях набирает популярность математическая головоломка, в которой нужно исправить уравнение, переместив спичку.

Справиться с задачей с первой попытки удалось менее чем 1% участников.

Перед вами уравнение 16/2=15/3 – и оно неверно. Ваша задача состоит в том, чтобы переместить только одну спичку и сделать так, чтобы уравнение стало математически верным.

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При этом у вас есть только одна попытка и ровно 7 секунд на размышления.

Такие задачи прекрасно тренируют логическое мышление, внимание к деталям и способность смотреть на привычные вещи под новым углом. Психологи отмечают, что регулярное решение таких задач помогает развивать нестандартное мышление и учит не зацикливаться на очевидных, но ошибочных решениях.

Если вы не смогли решить головоломку за отведенное время – не расстраивайтесь. Это нормально, ведь, по статистике, подавляющее большинство людей сдается уже после первой попытки.

Главное – не останавливаться и продолжать тренировать мозг подобными задачами.

А теперь – правильный ответ:

Ключ к разгадке скрывается в цифре 16 в левой части уравнения. Если переместить одну спичку именно из неё, число 16 превращается в 10.

В результате уравнение принимает вид 10/2=15/3, где обе части дают одинаковый результат – 5.

Другие головоломки от УНИАН

Если вы хотите еще немного потренироваться, то можете попробовать решить еще одну головоломку со спичками.

Или попробовать свои силы в интересном ребусе – найти кота среди сотни других за 11 секунд.

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