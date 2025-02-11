Сушеные листья лавра незаменимы для многих блюд.

Лавровый лист встречается во многих блюдах в разных кухнях мира, но домашних кулинаров часто ставит в тупик его обманчиво слабый запах. Многие говорят о том, что лавровые листья кажутся недостаточно ароматными, но эта иллюзия объясняется сроком годности, ведь со временем травы теряют свой аромат.

Издание Tasting Table пишет, что лавровые листья растут на деревьях Laurus nobilis в Средиземноморье. Они относятся к семейству лавровых и называются просто лавровыми листьями, хотя не все лавры съедобны.

Когда-то из них делали короны, которыми награждали спортсменов-победителей в Древней Греции, а также их носили римские вожди, в том числе Юлий Цезарь. Они также использовались в кулинарии, медицине и религиозных целях на протяжении тысячелетий.

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Листья лавра богаты эфирными маслами, именно этим объясняются их целебные свойства и аромат. Когда-то считалось, что они обладают мощной духовной силой, позволяющей людям видеть будущее во сне.

Лавровые листья - распространенная и универсальная трава, которая встречается во множестве рецептов в разных регионах и культурах.

Она может придать базовый аромат любым супам, тушеным и другим блюдам, которые медленно готовятся. Эта специя привносят мягкую, травянистую, пикантную ноту в любое блюдо.

Самый простой способ проверить, свежие ли у вас лавровые листья, - разломить один пополам и понюхать. Вы сразу же должны почувствовать яркий травянистый аромат. Если он ничем не пахнет, значит, пора заменить его на свежий.

Следует отметить, что, хотя лавровые листья и не ядовиты, их следует выбрасывать перед подачей на стол, поскольку их трудно жевать, они вкусны сами по себе и могут быть привести к удушению, если они раскрошатся.

Ранее УНИАН писал, зачем добавлять лавровый лист в блюда.

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