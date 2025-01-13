Некоторые повара считают вкус лавровых листьев слабым и заменяют его более острыми специями.

В последнее время некоторые повара усомнились, действительно ли популярные лавровые листья придают особый вкус блюду. Эксперты говорят, что это зависит от ряда факторов, в частности от разновидности листьев, насколько они свежие и даже от того, могут ли люди почувствовать их уникальный вкус, поскольку исследования показывают, что не каждый может. Об этом пишет LiveScience.

Когда лавровый лист готовят в блюде, он должен придать ему сильный вкус - смеси сосны, гвоздики, лаванды и эвкалипта, пишет профессор экспериментальной психологии и гастрофизик из Оксфордского университета Чарльз Спенс.

Человек, который не знаком со вкусовыми свойствами лаврового листа, может не заметить его тонких ноток в блюде и утверждать, что эта специя ничего не дает, утверждает директор компании, специализирующейся на производстве специй, Итан Фриш.

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Кроме того, разные сорта лаврового листа имеют разные ароматы. Фриш рассказал, чем отличаются европейский сорт Laurus nobilis L. и калифорнийский: хотя листья похожи по форме и аромату, калифорнийский "немного более сосновый и цитрусовый, по сравнению со средиземноморскими видами, которые содержат больше ментола и эвкалипта".

По словам Фриша, репутация лаврового листа была искажена сочетанием его низкого качества и неосведомленностью людей. Часто лавровый лист хранится долго или в неправильных условиях и теряет пригодность еще до того, как специю купят.

Повара могут считать, что вкусовые свойства лаврового листа не сравнить с более острыми специями, такими как перец или чеснок. Они не добавляют его в блюдо или заменяют чем-то другим.

Спор о лавровом листе также может быть вызван генетическим фактором. Летучее соединение 1,8-цинеол является самым распространенным эфирным маслом в этой специи. Оно придает ей мятный лечебный аромат. Исследование 1981 года показало, что одна треть из 85 участников не могла почувствовать вкус 1,8-цинеола. Эта особенность людей также может прояснить, почему некоторые недооценивают лавровый лист, сказал Спенс.

Эксперты дали советы, как правильно использовать лавровые листья. Фриш рекомендует начинать с высококачественного сорта: искать более яркие зеленые листья с явными прожилками, проходящими от стебля через лист, и избегать серых, коричневых листьев или с засохшими стеблями, поскольку это признаки того, что трава несвежая.

Целые лавровые листья лучше всего подходят для блюд, которые долго варятся, таких как супы, рагу. Обязательно следует добавлять лист в начале варки, чтобы он высвободил свои эфирные масла. А поскольку большинство летучих соединений в лавровом листе нерастворимы в воде, то лучше всего лист добавлять к маслу или другой жирной основе, например в бешамель, посоветовал Спенс.

Однако для пищи, которая недолго готовится, Фриш советует молотый лавровый лист. Молотая версия имеет большую площадь поверхности и быстрее распространяет вкус. К тому же нет необходимости вынимать его в конце приготовления.

Если же у вас под рукой нет качественного лаврового листа, можно воспользоваться заменителями. Фриш рекомендует взять розмарин, тимьян или орегано, которые имеют похожие травяные нотки.

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