Блогер Лорен поделилась с подписчиками простыми, но действенными советами, которые помогут сделать вашу подготовку к путешествию более эффективной.

В своем аккаунте в TikTok женщина опубликовала видео с профессиональными лайфхаками по упаковке вещей для путешествий. По ее словам, она узнала эти секреты от стюардессы. Ролик уже набрал более 72 тысяч лайков и почти 500 комментариев.

Так, чтобы защитить дезодорант или любое другое жидкое средство от протекания в чемодане, стоит отрезать от воздушного шарика резинку, а затем накрыть бутылочку оставшейся частью.

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Женщина советует паковать обувь не в сам чемодан, а под подкладку, которая открывается с помощью змейки. Также она показала, что вещи можно сразу складывать в чемоданчик, который стоит вертикально.

Чтобы довезти большую стеклянную бутылку в целостности, Лорен советует "обернуть" ее с двух сторон в обычные памперсы. Наклейки помогут надежно зафиксировать их на бутылке.

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