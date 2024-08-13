Тревел-блогерша дала 13 волшебных советов, как уместить все свои вещи в одну ручную кладь.

Пока авиакомпании все чаще заставляют туристов доплачивать за багаж, желающие сэкономить на отдыхе туристы ищут все новые способы максимально компактно упаковать свои вещи.

Тревел-блогерша из Нью-Йорка Брекке Флетчер в своем блоге на Lonely Planet рассказала, как отправиться в двухнедельное путешествие всего лишь с одной сумкой категории "ручная кладь", при этом уместив все необходимое.

1. Составьте список. "Не пытайтесь начать процесс упаковки, не записав все вещи, которые вы хотите взять или которые вам необходимы. Сделайте его еще более эффективным, записав наряд (или наряды) на каждый день или ночь поездки", – советует путешественница.

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2. Не покупайте, одалживайте. Туристам, у которых нет подходящего чемодана для конкретной поездки, Брекке советует удолжить его у кого-то из друзей. Если же вам нужен собственный новый чемодан, стоит выбрать подходящий и дождаться скидок, чтобы купить его по самой выгодной цене.

3. Выбирайте сочетаемое. "Спланируйте легкий капсульный гардероб – каждый верх должен сочетаться с каждым низом. Вы значительно сократите свой список вещей, если заранее скоординируете отдельные вещи", – говорит автор материала.

В частности, стоит выбирать одежду цветов, которые хорошо сочетаются друг с другом, например, черный, темно-синий, белый и серый, добавив один или два предмета более смелых цветов для остроты.

4. Универсальная обувь. Эксперт отмечает, что обувь обычно занимает много места, поэтому ее стоит подбирать особенно обдуманно.

"Наденьте в дорогу самую объемную пару и упакуйте что-нибудь другое нарядное и еще одну пару поменьше на каждый день", – советует Брекке.

При этом пространство внутри обуви можно использовать эффективно для хранения носков, шнуров, бутылок и прочих предметов,предварительно завернув их в пластиковые пакеты.

5. Генеральная репетиция. "Как только ваш список будет в порядке и вы определитесь с багажом, пришло время вытащить все из шкафа, ящиков и аптечки, чтобы понять, о каком количестве вещей идет речь. Это поможет вам реалистично оценить, сколько вещей вы действительно можете туда втиснуть", – объясняет блогерша.

6. Приобретите дорожные наборы для упаковки. Эксперт отмечает, что такие компрессионные наборы сжимают вещи достаточно, чтобы вместить несколько дополнительных вещей в сумку. Также такие наборы помогают "организовать" свои вещи.

7. Оставьте косметику дома. "Упаковка солнцезащитного крема или шампуня и других обычных туалетных принадлежностей тратит ценное пространство на вещи, которые легко найти в дороге. Купите несколько маленьких, многоразовых бутылочек для всего, без чего вы не можете жить, и убедитесь, что они помещаются в небольшой пластиковый пакет", – советует путешественница, добавляя, что часть средств можно купить в местных аптеках.

8. Порядок заполнения. "Это кажется очевидным, но всегда сначала упаковывайте самые большие необходимые вещи. Затем заполняйте пробелы более мелкими вещами. Используйте каждый доступный кубический сантиметр в вашем чемодане", – говорит Брекке.

9. Надевайте в дорогу объемные вещи, украшения и аксессуары. Надев на борт самолете такие вещи, как свитера и шарфы, вы сэкономите немного места в чемодане, а также будете выглядеть стильно, объяснеят она.

10. Стирайте. Постарайтесь организовать во время путешествия стирку некоторых самых расходных элементов гаредероба (носки, белье, майки), будь то в раковине, в местной прачечной или в вашем арендованном жилье, купив моющее средство на местном рынке, советует блогерша.

11. Храните все в смартфоне. Вместо того, чтобы тащить с собой книги, карты и кучу печатных документов, эксперт советует туристам загружать на свой смартфон книги, сериалы, музыку, оффлайн-карты и другие необходимые файлы. Также она рекомендует делать фотографии или скриншоты всего, что вы хотите запомнить во время поездки.

12. Упакуйте еще одну сумку. Возьмите с собой компактную тканевую сумку, если вы планируете делать покупки или привезти что-то домой.

13. Соберите все личные вещи. Все, что вам понадобится в дороге (шнуры для зарядки, увлажняющий крем, дезинфицирующее средство, лекарства, косметику), Брекке советует сложить в один пакет, который всегда можно будет легко достать и держать под рукой.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, у каких авиакомпаний Европы самые жесткие правила перевозки ручной клади.

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