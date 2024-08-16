Она говорит, что сама пользуется этим правилом.

Эксперт по путешествиям поделилась лайфхаком, который поможет не терять детей из виду во время путешествий и в местах массового скопления людей.

Саманта Браун опубликовала в TikTok видео, в котором советует во время путешествий одевать детей в яркие цвета. По ее словам, лучше всего подойдет одежда желтого или ярко-зеленого цвета, поскольку обычно наш взгляд притягивают именно эти цвета.

"Вот замечательный совет по безопасности и упаковке вещей. До нашего большого семейного отпуска осталось около двух недель, и я люблю ходить по распродажам и искать желтую одежду или неоново-зеленую, или любого другого цвета, который действительно будет заметным в толпе. Так я могу увидеть своих детей и одновременно сэкономить деньги", - пояснила женщина. Видео дня

Советы для туристов

Ранее мужчина, который много лет прожил в Греции, назвал фразу, которую никогда не стоит говорить в местных кафе. По его словам, этим можно случайно обидеть людей.

А блогер из Испании рассказал, как на Майорке можно "завоевать" себе место на пляже, чтобы не потеряться среди большого количества других туристов. По его словам, настоящие "сокровища" ревностно охраняют местные жители.

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