Китай показал ядерный реактор, который можно перевозить с места на место в грузовике

В будущем такие же реакторы будуть использовать в космосе.

В Китае проводят испытания небольшого ядерного реактора, который помещается в грузовик. Он должен подавать электроэнергию в отдаленные районы, где нет традиционной энергетической инфраструктуры.

Команда Института ядерной энергетической безопасности описывает прототип, как мобильную ядерную энергетическую систему. Исследователи говорят, что его можно будет использовать не только в отдаленных города, но также найти реактору морское и космическое применение.

Как пишет Indian Defence Review, Китай продолжает расширять атомный энергетический сектор. И это не только крупномасштабные реакторы, но и модульные переносные системы.

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При мощности в 10 мегаватт этот реактор значительно меньше, чем коммерческие атомные электростанции, которые обычно вырабатывают сотни или тысячи мегаватт. Но этой мощности будет достаточно для обеспечения электроэнергией до 10 000 домов. Реактор такого размера может поддерживать промышленное оборудование, изолированную инфраструктуру, военные операции, мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации или небольшие нагрузки центров обработки данных.

Наиболее очевидные области применения - районы, где сложно создать или поддерживать энергетическую инфраструктуру. К ним относятся отдаленные острова, изолированные населенные пункты, горнодобывающие предприятия, полярные объекты, военные базы и зоны реагирования на стихийные бедствия.

В таких местах обычно используются дизельные генераторы, поскольку их можно развернуть относительно быстро. Эти системы требуют непрерывной подачи топлива и могут стать уязвимыми, когда штормы, конфликты или логистические сбои влияют на транспортные маршруты.

Среди преимуществ ядерного реактора то, что он может работать десятилетиями без дозаправки. Это снижает потребность в регулярных поставках топлива, которые часто требуются для дизельных генераторов.

Разработчики также считают, что данный реактор можно адаптировать для установки на суда, проводить глубоководные или космические исследования. Он также может давать энергию центра обработки данных для искусственного интеллекта. Основная идея заключается в перемещении источника энергии непосредственно в места, где она необходима вместо того, чтобы полагаться на сети электропередачи, подключенные к крупным стационарным электростанциям.

Но многие детали о реакторе не были обнародованы. Китайские исследователи не предоставили публичной информации о типе реактора, форме топлива, уровне обогащения, конструкции защиты, методе охлаждения, стратегии обращения с отходами, процедурах реагирования на аварии или порядке получения лицензии.

Развитие ядерной энергетики в Китае

Проект разрабатывается на фоне расширения атомной энергетики в Китае. Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, к концу 2024 года в Китае в коммерческом режиме работали 58 атомных энергоблоков. Они вырабатывали 4,47% от общего объема производства электроэнергии в стране.

Также известно, что в 2025 году в эксплуатации находились 59 коммерческих атомных энергоблоков, производивших 467,7 миллиарда киловатт-часов ядерной электроэнергии. Это 4,82% от общего объема производства электроэнергии в стране.

Какие еще реакторы разрабатывают в Китае

Напомним, что китайские ученые также поддерживают работу прототипа реактора на тории с расплавленными солями (MSR) мощностью 2 МВт. Проект достиг критической массы в октябре 2023 года, и с тех пор успешно работает. Отчеты по оценке воздействия на окружающую среду, опубликованные для публичного доступа, показали преимущества данной технологии.

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