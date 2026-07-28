Зеркальные рыбы не просто бликуют на свету, некоторые могут буквально 'видеть' кожей

Ученый из Японии изучил реакции рыб на яркий свет и открыл новый механизм, который помогает рыбам выживать.

Сверкающая стая серебристых рыб может гораздо больше, чем просто мерцать в воде. Новые исследования показывают, что в коже рыб находятся специальные поры, которые реагируют на свет подобно глазам.

Об исследовании ученого Масакадзу Ивасаки из Хиросимского университета в Японии написал журнал Science Alert. Ивасака наблюдал за рыбой Hypoatherina tsurugae, обитающей в относительно мелководных океанских водах вокруг Японии и Кореи.

В их коже находятся особые клетки, известные как иридофорные клетки, плотно заполненные кристаллами гуанина. Эти кристаллы отражают свет под разными углами, создавая эффект цвета, не за счет пигмента, как это делают клетки нашей кожи с меланином, а благодаря своей структурной организации, которая преломляет и отражает свет на разных длинах волн.

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Ивасака зафиксировал иридифорические пятна вдоль чешуек на спинке рыб, которые демонстрировали "быстрое и повторяющееся отражение света на частотах в несколько герц, независимо от движения тела".

Эти пятна переключаются между тремя состояниями, которые Ивасака назвал "статичным ярким", "динамично мерцающим" и "темным". Он предположил, что эти состояния могут меняться в зависимости от уровня освещенности окружающей среды.

Сначала он направил на рыбу белый светодиод, который освещал комнату и аквариум в целом. Иридофоры оставались в своем "статичном ярком" состоянии до тех пор, пока прямой свет не выключали, после чего иридофоры быстро переходили в "темный" режим, примерно так же, как меняются наши зрачки, если кто-то выключает свет. В этом состоянии кристаллы гуанина перестали отражать свет с той же интенсивностью, как если бы они были слегка смещены. Но вскоре они снова привыкли к окружающему белому свету комнаты, вернувшись в режим "статичной яркости".

Затем Ивасака проверил реакцию иридофоров на синий, зеленый и красный светодиодный свет, а также на синий лазер и два вида зеленых лазеров. Спектральный анализ показал, что реакция тушения наиболее чувствительна к синему свету.

По его словам, в этих экспериментах иридофоры возвращались в мерцающее состояние примерно через 10 секунд после прекращения прямого воздействия источника света. Он считает, что за такие реакции отвечают не просто механизмы в клетках, а существует определенная нейронная модуляция.

Он предполагает, что в этом могут быть замешаны опсины – группа светочувствительных белков, наиболее известных своей ролью в сетчатке глаза. Однако это требует дополнительного исследования.

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