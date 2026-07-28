Нетаньяху, а не Зеленскому, придется больше обосновывать свою позицию перед Трампом, – Politico

Издание отмечает, что Зеленский внезапно оказался в милости у Белого дома, поскольку президент США любит победителей.

На этой неделе как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, так и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает Politico.

Издание отметило, что один из них находится в более затруднительном положении, чем другой.

"В результате неожиданного поворота событий именно Нетаньяху – а не Зеленский – является тем лидером, которому, возможно, придется больше отстаивать свою позицию во время индивидуальных встреч с президентом США", – говорится в статье.

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Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро считает это "очень ироничным", ведь менее года назад ситуация была противоположной.

"Сейчас Зеленский внезапно оказался в милости у Белого дома, поскольку президент любит победителей, а Украина явно переломила ход событий и сейчас, во многих смыслах, наносит России больше ущерба, чем получает от российских ракетных ударов", – считает Шапиро.

Корреспондент издания Фелиция Шварц предполагает, что Нетаньяху придется преодолеть немало напряженности во время встречи с Трампом на этой неделе.

По данным издания, премьер-министр Израиля приезжает, чтобы обсудить ряд вопросов, которые не сложились в пользу Трампа. Война в Иране затянулась гораздо дольше, чем предполагал Белый дом, а процессы установления перемирия в Ливане и Газе до сих пор не завершены.

Отмечается, что Зеленский и Нетаньяху также примут участие в похоронах покойного сенатора Линдси Грэма, которые состоятся во вторник, 28 июля.

По мнению издания, в отличие от своей неудачной поездки в Вашингтон в феврале 2025 года, Зеленский прибывает в город, находясь в чрезвычайно прочной позиции.

"Украинские войска пережили изнурительную зиму и нанесли России значительные удары в течение последних месяцев, что обеспечило Киеву преимущество в многолетней борьбе", – отмечается в публикации.

Предполагается, что эти победы, судя по всему, обеспечили Зеленскому благосклонность Вашингтона. Во время последней встречи с Трампом на саммите НАТО в начале этого месяца Зеленскому удалось добиться обязательств по соглашению о совместном производстве ракет Patriot в Украине.

Кроме того, ожидается, что на этой неделе сенаторы рассмотрят законопроект о масштабных санкциях против России, который Грэм продвигал перед своей смертью.

В то же время издание отмечает, что не всё так радужно для украинского лидера. Он сталкивается с политическими потрясениями на родине вследствие своего решения о кадровых перестановках среди высшего руководства оборонного ведомства и членов правительства.

"Война в Украине требует от Белого дома менее срочных действий, чем раньше – в отличие от ситуации с Израилем", – заявил в интервью NatSec Daily бывший аналитик Государственного департамента Аарон Дэвид Миллер.

Издание отметило, что Европа в основном взяла на себя ответственность за поставки оружия Киеву, а участие Вашингтона в дипломатических переговорах по заключению мира не является необходимым.

Зато у Нетаньяху есть немало серьезных требований. Предполагается, что премьер-министр Израиля, вероятно, будет настаивать на возобновлении полномасштабной войны с Ираном и на участии Израиля в этих действиях. Он связал значительную часть своего личного политического будущего с поддержанием тесных связей с президентом США.

Отмечается, что в переговорах примет участие вице-президент Джей Ди Вэнс, который недавно обвинил правительство Нетаньяху в "манипулировании" американцами с целью склонить их к поддержке длительной войны с Ираном. Это вынудило Израиль и его союзников принять меры для минимизации ущерба своей репутации.

"Поддержание тесных связей с Белым домом является для Нетаньяху также вопросом личного выживания", – считает издание.

По мнению Миллера, учитывая, что октябрьские выборы уже не за горами, Нетаньяху "приезжает, стремясь получить одобрение Трампа".

Однако в последнее время эти отношения находятся под напряжением, поскольку раздражение Трампа по поводу своего израильского коллеги все больше нарастает.

"Ему нужно подтверждение их дружбы. Даже если это отношения старшего партнера с младшим, ему нужно подтверждение этой дружбы. Это не обеспечит ему переизбрание, но если он этого не получит, это может ему навредить", – считает Миллер.

Позиция Трампа в отношении Украины

Ранее УНИАН сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести пошлины в размере до 100% в отношении пяти стран, импортирующих наибольшие объемы нефти из России. The Telegraph считает, что этот шаг мог бы значительно ограничить один из ключевых источников дохода для Кремля. Однако высокопоставленные демократы, в частности потенциальные кандидаты в президенты на выборах 2028 года, утверждают, что эта мера также станет "троянским конем". Они считают, что это даст Трампу новый способ введения пошлин. Этот спор ставит под угрозу законопроект Грэма о введении санкций против России.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москве "импонируют" заявления США о готовности содействовать урегулированию войны в Украине, но в позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины Россия "видит дуализм". В частности, Песков пояснил, что речь идет о поставках НАТО американского оружия, которое затем передают Украине. Пресс-секретарь Кремля добавил, что "Трамп говорит, что, мол, мы не знаем, кому мы поставляем, мы поставляем НАТО, все остальное – не наше дело".

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