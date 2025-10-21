Китай испытал прототип реактора на тории, который может изменить будущее атомной отрасли

В Гоби завершили испытания первого в мире успешного ториевого реактора с расплавленными солями.

Китайские ученые развивают ядерную энергетику. Они успешно запустили прототип реактора на тории с расплавленными солями (MSR) мощностью 2 МВт. Проект достиг критической массы в октябре 2023 года, и с тех пор успешно работает, сообщает Ecoticias.

Ученые считают это прорывом, который доказывает коммерческую жизнеспособность технологии. Ранее ее считали слишком сложной для широкого использования. По словам специалистов Шанхайского института прикладной физики, исследователи смогли решить ключевые технические проблемы. Эти проблемы годами сдерживали разработку реакторов на тории.

Отчеты по оценке воздействия на окружающую среду, опубликованные для публичного доступа, показали значительные преимущества новой технологии. В частности, меньшее образование ядерных отходов и отсутствие риска распространения ядерного оружия, ведь реактор не накапливает радиоактивные материалы, из которых можно изготавливать такое оружие. А его экономическая эффективность превышает показатели традиционных ядерных систем.

Отмечается, что реактор работает на уране-235, обогащение которого меньше стандартного и достигает 20 процентов. Также он требует запаса тория в 50 кг. А в качестве охлаждающих элементов используется смесь фторидов лития и бериллия.

Реактор расположен в пустыне Гоби, которая выбрана не случайно. Для охлаждения установки не нужна вода, что делает этот тип реакторов идеальным для засушливых регионов и уменьшает влияние на окружающую среду. Ториевые реакторы с расплавленными солями сейчас считаются наиболее экономичным вариантом атомной энергетики, доступным в мире.

Издание пишет, что успех китайского проекта может ускорить глобальное внедрение подобных решений. Индия, Индонезия и ряд других стран уже проявляют интерес к технологии, а частные компании - в частности TerraPower Билла Гейтса - разрабатывают собственные реакторы на основе похожих принципов, хотя с другим типом топлива и системами охлаждения.

Специалисты считают, что этот шаг может стать переломным моментом в мировой энергетике. Ториевые реакторы способны обеспечить огромные объемы чистой энергии, одновременно минимизируя риски, связанные с безопасностью и утилизацией отходов.

Добыча редкоземельных элементов

Напомним, что США готовятся разрабатывать месторождение редкоземельных элементов "Халлек-Крик", которое может существенно изменить мировой баланс в области стратегических материалов. Проект может укрепить позиции США как ключевого поставщика сырья для чистой энергетики.

В частности, месторождение содержит примерно 8,64 миллиона тонн общих оксидов редкоземельных элементов (TREO), включая элементы неодим (Nd) и празеодим (Pr). Они, а также имеющиеся в месторождении диспрозий и тербий, необходимы для производства электромобилей и других отраслей промышленности.

