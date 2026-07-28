Эти советы по здоровью из 90-х актуальны и сегодня, – врачи

Кроме того, они рассказали, от каких трендов того времени стоило отказаться.

Мода на вещи из 90-х возвращается – платформы, платья-слинк, мам-джинсы. Но оказывается, не только одежда тех времен актуальна и сегодня: часть привычек, связанных со здоровьем, также не утратила смысла, хотя о некоторых лучше было бы забыть ещё тогда.

Об этом в комментарии изданию Parade рассказали врачи Дэвид Катлер, Радж Дасгупта и Алекса Миес Малчук.

Врачи подчеркивают, что отказ от курения и запрещенных наркотиков остается одной из самых полезных привычек любой эпохи. Так, ещё в 1990-х активно появлялись никотиновые пластыри и другие средства для борьбы с курением. Катлер добавляет, что отказ от курения улучшает здоровье и продлевает жизнь в любом возрасте – и сегодня доказательства этого еще более убедительны, чем раньше.

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Не утратил актуальности и совет есть больше овощей и фруктов. По словам Катлера, кампания "5 порций в день", стартовавшая в начале 90-х, до сих пор подтверждается исследованиями – такой рацион снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и преждевременной смерти.

Домашние тренировки также не утратили смысла – просто вместо VHS-кассет с Джейн Фондой теперь используют YouTube и фитнес-приложения. По его мнению, рекомендация CDC 1995 года о как минимум 30 минутах умеренной активности в день по-прежнему актуальна, хотя Американская ассоциация сердца теперь рекомендует 150 минут умеренных или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю плюс две силовые тренировки.

Не забыли врачи и о катании на роликах.

"Это одна из тех активностей, которые воспринимаются скорее как развлечение, чем как упражнение, но она все равно может быть хорошей кардио-тренировкой", – рассказывает Дасгупта.

Он советует новичкам надевать шлем и защитную экипировку, выбирать ровную поверхность и начинать с 10 минут катания, постепенно увеличивая время.

Прогулки на свежем воздухе, соевые продукты (тофу, эдамаме, соевое молоко), своевременная вакцинация и ношение шлема во время езды на велосипеде – все это, по словам врачей, остается полезным и сегодня.

Отдельно Малчук подчеркивает важность живого общения:

"Смартфоны и соцсети могут отдалять нас от настоящего социального взаимодействия".

А вот эти привычки из 90-х лучше забыть

Самым опасным трендом того времени врачи называют отношение к опиоидным обезболивающим.

"Эти препараты часто воспринимались как панацея от любой боли – публикации тех времен преуменьшали риск зависимости", – объясняет Катлер.

Это привело к массовому употреблению оксиконтина, фентанила и подобных препаратов, а впоследствии – к эпидемии передозировок.

Лозунг "нет боли – нет результата" также признали вредным.

"Это, пожалуй, худшая пиар-кампания для спорта за всю историю", – говорит Малчук, добавляя, что тренировки должны быть эффективными, но не изнурительными до боли.

Попытки "локально" избавиться от жира с помощью тренажеров типа ThighMaster также не приносили результата.

"Эти устройства могут укрепить мышцы, но не могут контролировать, где именно тело теряет жир", – объясняет Дасгупта.

Привычка пить стакан апельсинового сока каждое утро тоже утратила популярность – по словам врача, в соке много сахара и мало клетчатки, поэтому лучше есть целый фрукт. А жесткие диеты вроде капустного супа или жидких диет врачи и вовсе называют вредными.

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