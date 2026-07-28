'Целенаправленная операция против главнокомандующего': в Генштабе опровергли фейки о Драпатом

Фейковый аккаунт Михаила Драпатого в Твиттере уже заблокировали с помощью Минцифры.

В первые дни работы нового главнокомандующего в соцсетях появилось много фейковой информации о Михаиле Драпатом, сообщил в Facebook пресс-секретарь Генерального штаба Дмитрий Лиховой.

"Нагромоздить фейковых планов и обещаний, облить их сиропом, чтобы позже облить грязью и обвинить в пустословии – вот что я вижу в соцсетях в первые дни работы нового главнокомандующего", – рассказал Лиховой.

Он сообщил, что фейковый аккаунт Михаила Драпатого в Твиттере уже заблокировали с помощью Минцифры. Однако началась новая волна лжи.

Видео дня

"Появляются поддельные страницы псевдо-Драпатого в Тредс, множится хайп в Фейсбуке. Военные эксперты со всей серьезностью распространяют со страниц ботов написанный ИИ рассказ о вымышленной публичной ссоре нового и старого ГК. Уже живет своей жизнью придуманная история о том, что Драпатый объявил какой-то аудит в ВСУ. Что он за свои деньги создал благотворительный фонд для раненых, а ТЦК отправил на передовую", – добавил спикер Генштаба.

Лиховой подчеркнул, что новость об аудите – это ложь. Главком Драпатый пока ничего подобного не назначал.

"О фонде, ссоре, ТЦК – тоже неправда. В тредсе Драпатого нет, дополнительные аккаунты в соцсетях он создавать не собирается", – говорится в его сообщении.

Лиховой отметил, что, учитывая массовость фейков, всё это очень похоже на целенаправленную, специальную информационную операцию против нового главкома, которая "проходит параллельно с нелепыми обвинениями в "расизме" на основании вполне адекватного антироссийского интервью 2023 года".

Поэтому пресс-секретарь Генштаба обратился к журналистам и пользователям соцсетей с советом сначала выяснить, правдива ли информация, а уже потом распространять пост.

Назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Bloomberg, Драпатый является одним из самых молодых на посту главнокомандующего. Издание отмечает, что в свои 43 года на него возложена ответственность за руководство дальнейшей борьбой Украины против российского вторжения. Для многих украинцев новый командующий известен как тот военный, который в 2014 году возглавил колонну бронетехники, прорвавшую баррикаду, возведенную прокремлевскими силами, в Мариуполе. Издание отметило, что бывший министр обороны Михаил Федоров назвал назначение Драпатого "глотком свежего воздуха" и "новой надеждой" для военных в этой войне. Как пишет Bloomberg, сейчас перед ним стоит задача продолжить модернизацию военной стратегии Украины.

Также мы писали, что The Guardian подчеркнула: назначение Драпатого новым главнокомандующим ВСУ стало одним из немногих решений, принятых в Украине во время войны, которое получило почти единодушную поддержку. По мнению издания, это свидетельствует о его высоком авторитете в политических, военных и общественных кругах страны. The Guardian отмечает, что Драпатый принадлежит к молодому поколению украинских командиров, сформированному более чем десятилетием боевых действий. Он завоевал свою репутацию на передовой. Драпатый олицетворяет разрыв с советской культурой командования, которую солдаты ассоциировали с Сырским.

Вас также могут заинтересовать новости: