В Австралии обитает акула, которая умеет ходить как по морскому дну, так и по суше

Чаще всего эта акула передвигается, карабкаясь по морскому дну.

В австралийских водах обитает "ходячая" акула. Она способна ходить на своих плавниках, похожих на весла, как в воде, так и на суше, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что глазчатая кошачья акула (Hemiscyllium ocellatum) также может плавать, чтобы быстро скрыться. Однако чаще всего она передвигается, карабкаясь по морскому дну.

Также эта необычная акула способна выживать в тёплых, бедных кислородом водоёмах во время отлива. Она экономит кислород, отключая двигательную нервную систему, но оставляя сенсорные нервы в состоянии готовности для обнаружения хищников.

Видео дня

Глазчатая кошачья акула способна расширять кровеносные сосуды, что снижает кровяное давление почти вдвое, и направляет больше крови к мозгу и самому сердцу. Благодаря этим приспособлениям эта акула может выживать в условиях крайне низкого содержания кислорода до тех пор, пока не поднимется прилив и богатая кислородом вода вновь не наполнит её водоём.

Необычные факты об акулах

Ранее в Digi24 рассказали самые необычные факты об акулах. Они не только могут различать числа от трех до пяти, но и, похоже, еще и ценят джаз.

За репутацией идеальных хищников скрываются животные, чьи способности и поведение удивляют даже ученых. Акулы входят в число первых позвоночных хищников на Земле, и пережили все пять крупнейших массовых вымираний на Земле.

Исследователи заявляют, что акулы могут различать слегка отличающиеся звуки, а также различные абстрактные узоры и цветные геометрические фигуры. В одном эксперименте было доказано, что детеныши серой кошачьей акулы запоминают информацию о формах и оптических иллюзиях почти на год. Кроме того, они способны выполнять простые математические вычисления, различая такие количества, как три и пять, а также четыре и семь (но не такие близкие по величине, как четыре и пять).

Вас также могут заинтересовать новости: