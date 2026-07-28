РЭБ, который помогает дронам прорывать ПВО России: аналитики рассказали о Stone Cloak

По всей видимости, система не ослепляет вражеские радары, а создает множество ложных целей.

О британской системе РЭБ Stone Cloak, которую Украина будет производить по лицензии, пока известно немного. Как пишет военный портал Defence Express, система размером с планшетный компьютер предназначена для установки на БПЛА и ракеты. При этом передача прав позволяет Украине интегрировать Stone Cloak не только в имеющееся вооружение, но и в будущие крылатые ракеты.

Пока не сообщается, кто именно разработал эту систему РЭБ. Возможно, отмечают аналитики, её разработала компания BAE Systems по заказу британского правительства. Компания имеет опыт разработки бортовых комплексов РЭБ для истребителей, в том числе американских F-35 и F-15EX. Также BAE Systems ведет проект по созданию комплекса РЭБ Nightshade для дронов.

Принцип действия пока также не разглашается. По ограниченной информации, Stone Cloak по принципу действия больше напоминает "бортовые комплексы РЭБ самолетов, которые принимают сигналы вражеских РЛС и анализируют их". При этом, добавили авторы, она имеет небольшие габариты, невысокие требования к питанию и, очевидно, невысокую стоимость, поскольку устанавливается на дроны.

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Аналитики предположили, что эта система не ослепляет средства РЭБ, а создает на экранах локационных станций многочисленные ложные цели. Возможно, она искажает собственные данные, чтобы радары не могли захватить цель.

Авторы пришли к выводу, что это повышает шансы на прорыв вражеской противовоздушной обороны: "Особенно учитывая то, что российские ЗРК и так не всегда демонстрируют высокую эффективность против украинских дронов".

Британская система РЭБ для дронов

Напомним, что Украина уже получила большое количество Stone Cloak. А сегодня, 27 июля, стало известно, что Великобритания передаст Украине права интеллектуальной собственности на эту систему. Это позволит Украине производить эту технологию в промышленных масштабах.

Министерство обороны Великобритании ранее уже передало украинским войскам тысячи таких устройств для усиления их операций с использованием дронов. Она мешает российским системам ПВО отслеживать и наводиться на такие цели.

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