NASA построит ядерный реактор на Луне: США планируют сделать это в рекордные сроки

NASA и Министерство энергетики США обязались установить ядерный реактор на поверхности Луны уже к 2030 году.

NASA и Министерство энергетики США работают над разработкой и развертыванием ядерного реактора на поверхности Луны в течение следующих четырех лет. По словам властей, это реализует одно из видений президента Трампа по освоению космоса.

Во вторник Министерство энергетики (DOE) и NASA объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Ведомства рассчитывают достичь амбициозной цели по развертыванию ядерных реакторов как на Луне, так и на орбите к 2030 году, пишет New York Post.

Ядерные реакторы на Луне - что входит в планы

В департаменте сообщили, что реакторы будут использовать систему поверхностной энергии деления, способную вырабатывать "безопасную" и "обильную электроэнергию" для будущих длительных лунных миссий – независимо от наличия солнечного света или температуры.

"В рамках национальной космической политики президента Трампа Америка полна решимости вернуться на Луну, построить инфраструктуру для постоянного пребывания и сделать инвестиции, необходимые для следующего гигантского скачка к Марсу и за его пределы", – заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Достижение этого будущего требует использования ядерной энергии. Это соглашение обеспечивает более тесное сотрудничество между NASA и Министерством энергетики для создания возможностей, необходимых для начала Золотого века освоения космоса и открытий, продолжил Айзекман.

Как сообщается, NASA уже несколько лет работает над созданием ядерного реактора, способного питать одну или несколько баз на лунной поверхности, которые будут созданы в рамках программы "Артемида" (Artemis).

Зачем США нужна ядерная энергия в космосе

В декабре Трамп издал указом под названием "Обеспечение превосходства Америки в космосе", предписывающий начать строительство постоянной базы на поверхности Луны к 2030 году. Приказ также предусматривал развертывание на Луне к этому же году как минимум одного ядерного реактора для достижения доминирования США в космосе.

"История показывает, что когда американская наука и инновации объединяются – от Манхэттенского проекта до миссии "Аполлон", – наша нация ведет мир к достижению новых рубежей, которые когда-то считались невозможными", – отметил в своем заявлении министр энергетики США Крис Райт.

Он подчеркнул, что это соглашение продолжает данное наследие. Благодаря лидерству президента Трампа и его космической политике "Америка прежде всего", Министерство гордится тем, что работает с NASA и коммерческой космической отраслью над тем, что станет одним из величайших технических достижений в истории ядерной энергетики и освоения космоса.

