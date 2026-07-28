США задерживают выделение $400 млн для Украины, в Конгрессе растет недовольство, - Reuters

Конгресс не раз выражал возмущение медленными темпами выделения средств.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила членам Конгресса, что не потратит до конца 400 млн долларов, которые Конгресс утвердил на помощь Украине, вплоть до 2029 финансового года, несмотря на то, что Киев испытывает острую нехватку оружия, необходимого для отражения российских ракетных атак. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил источник, в мае Министерство обороны направило законодателям письмо с изложением своего плана расходов. Демократы и некоторые коллеги Трампа из Республиканской партии критиковали Пентагон за задержку с оказанием помощи Киеву, которую в прошлом году поддержали представители обеих партий.

Собеседник рассказал журналистам, что спустя два месяца после отправки письма средства до сих пор не были выплачены и даже не закреплены по контрактам. Известно, что Конгресс не раз выражал недовольство медленными темпами выделения средств.

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"Ожидается, что во вторник Зеленский встретится с Трампом в Белом доме, где он будет продолжать настаивать на предоставлении срочно необходимых средств противовоздушной обороны и заключении соглашения с США о беспилотниках. После этой встречи он, как ожидается, прибудет в Капитолий США для встречи со всеми 100 сенаторами. Палата представителей находится за пределами Вашингтона в связи с летними каникулами", - цитирует Reuters источник, ознакомленный с планами.

Еще два источника отметили, что члены Конгресса недовольны графиком Пентагона, который они считают слишком медленным для продолжающегося конфликта.

С учетом графика поставок, приведенного в письме, средства будут выделены в течение 2026 финансового года, заканчивающегося 30 сентября, а окончательная поставка всей помощи запланирована на год, заканчивающийся 30 сентября 2029 года.

США и Украина - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что Украина и США готовят новое мирное предложение для России. По мнению некоторых чиновников, давление на российскую экономику, которое усиливают украинские удары дронами и ракетами, может смягчить позицию Путина.

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные сообщения и не более того. Поэтому на данном этапе комментировать их преждевременно", - заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сорвала план Путина, который стал бы катастрофой для США. По его словам, украинское сопротивление российской агрессии де-факто сорвало планы Кремля по восстановлению СССР.

Глава государства подчеркнул, что если бы эти планы были реализованы, США оказались бы перед двойной угрозой - тандемом Китая и новой версией Советского Союза.

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