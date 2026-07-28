Зачем опытные садоводы посыпают участок кайенским перцем: ответ может удивить

Специалист раскрыл секрет использования этой приправы.

Кайенский перец обычно используют в качестве острой приправы для приготовления различных блюд, но он может пригодиться не только на кухне. Опытные садоводы давно применяют эту специю на участке как простое средство для отпугивания некоторых вредителей. Как именно работает этот метод, пишет Southern Living.

Как оказалось, эта приправа может быть достаточно эффективной в борьбе с нежелательными гостями, особенно когда речь идет о млекопитающих. В то же время она также может помогать против некоторых насекомых.

Секрет действия кайенского перца заключается в капсаицине – веществе, придающем ему характерную остроту. Именно она отвечает за жгучий вкус специи, который ценят в кулинарии, но для некоторых животных и насекомых является раздражителем, пояснил сертифицированный энтомолог с 20-летним опытом борьбы с вредителями Брендон Раньон.

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По его словам, такое действие может распространяться на мышей, белок, тлю, муравьев и других вредителей.

У муравьев капсаицин маскирует их запаховые следы, а для тлей и других насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом он является сильным раздражителем. В некоторых случаях это вещество даже может повреждать клеточные мембраны насекомых.

Какие недостатки имеет этот метод

Несмотря на то что кайенский перец может быть полезным средством для борьбы с вредителями, у него есть определенные недостатки. Главная проблема – кратковременное действие.

Например, после дождя перец смывается, поэтому процедуру нужно повторять. Из-за этого тем, у кого нет времени регулярно обновлять защиту, стоит рассмотреть другие способы борьбы с вредителями.

В качестве альтернативы Раньон советует использовать растения с сильным запахом, которые могут действовать как природные репелленты.

"Другие растения можно использовать в качестве отпугивателей, например, лемонграсс, мяту, розмарин и лаванду. Все, что обладает сильным ароматом, будет ослаблять сенсорные способности насекомых", – пояснил он.

По словам эксперта, сочетание таких растений в саду может значительно помочь в отпугивании некоторых вредителей.

Как правильно использовать кайенский перец в саду

Если вы хотите попробовать этот метод, кайенский перец следует рассыпать в сухих местах вокруг растений, которые больше всего привлекают незваных гостей. Особое внимание следует уделить прикорневой зоне растений и границам садового участка.

Также можно приготовить специальный спрей: смешать одну-две столовые ложки кайенского перца примерно с 3,8 литрами воды и опрыскать растения. Такой раствор поможет защитить цветы, кусты и другие насаждения.

Подробнее о борьбе с вредителями

Ранее УНИАН писал о том, зачем опытные садоводы посыпают мукой двор. По словам экспертов, муку можно использовать как быстрый способ борьбы с некоторыми вредителями, в частности с тлей, капустными червями и жуками.

Также эксперты раскрыли эффективные методы без использования химикатов, позволяющие защитить сад от слизней и улиток. Специалисты рассказали, что эти вредители особенно активны во влажных и затененных местах. Наибольший вред они наносят ночью, когда выходят, чтобы питаться молодыми растениями.

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