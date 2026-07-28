'Пустые краны, закрытые витрины, дома без света': в NYT рассказали о жизни в Крыму

Атака на энергетическую инфраструктуру в Крыму является зеркальным отражением гораздо более масштабных, многолетних российских авиаударов по энергетике Украины.

Украинская операция с использованием дронов против энергосети Крыма привела к тому, что сотни тысяч людей на территории, контролируемой Россией, остаются без электроэнергии по несколько дней подряд, сообщает The New York Times.

"Электричество отключалось и не возвращалось даже на час в течение 15 дней. Власти о нас забыли, это очевидно", – рассказала по телефону Ольга, которая живет с мужем и младенцем на севере Крыма.

Издание добавило, что у них также не было водопровода. Отмечается, что атака на энергетическую инфраструктуру в Крыму – полуострове на Черном море, который Россия захватила у Украины в 2014 году, – является зеркальным отражением гораздо более масштабных, многолетних российских авиаударов по гражданским энергетическим системам Украины, из-за которых каждую зиму миллионы украинцев остаются без света и отопления.

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Объясняется, что удары по энергосети Крыма, подобно украинским ударам по нефтеперерабатывающим заводам, вызвавшим дефицит топлива в России, имели целью усилить давление на Кремль с целью заключения мирного соглашения.

Однако президент России Владимир Путин публично не признал эти отключения электроэнергии.

В статье рассказывается, что интенсивная украинская военная операция началась в июне и была направлена преимущественно против объектов инфраструктуры вблизи российских военных баз на севере Крыма, который граничит с украинскими территориями, оккупированных Россией после полномасштабного вторжения в 2022 году.

"К концу июля во всех крупных городах и селах на севере полуострова произошли полные отключения электроэнергии", – отмечает издание.

Из-за отключения электроэнергии остановились водяные насосы, и даже в менее пострадавших районах, таких как Ялта – южный курортный город, – жители говорят, что водопроводная вода подается лишь три часа в день.

Издание сообщило, что крымские чиновники не обнародовали масштабы отключений электроэнергии, лишь заверив жителей, что работают над решением проблемы.

Однако один из высокопоставленных российских дипломатов сообщил государственному информационному агентству "ТАСС", что всего за одну неделю в результате украинских ударов без электроэнергии остались дома 1,4 миллиона крымчан из 2,5 миллиона, проживавших на полуострове до войны.

По данным анализа спутниковых снимков, проведенного русскоязычным информационным ресурсом "Медуза", в начале июля уровень ночного освещения по всему Крыму упал до менее чем 20% от нормального уровня.

"Все понимают, что это продлится не один-два дня", – рассказал парикмахер из центральной части Крыма Рустем.

По его словам, люди пытаются раздобыть генераторы, солнечные панели и инверторы.

"Местные жители также начинают задумываться, не пора ли уезжать, и если да, то куда", – добавил он.

Семьи с большим трудом пытаются поддерживать связь со своими близкими на севере, где из-за отключения электроэнергии практически исчез сигнал мобильной связи.

Издание сообщило, что на прошлой неделе власти курортного города Евпатория объявили об установке таксофонов – пережитков прошлого века.

Уже обеспокоенные острой нехваткой бензина, некоторые туристы и жители Крыма решили покинуть полуостров в начале этого лета.

В статье рассказывается, что большинство все же остается. Ольга, которая живет с мужем и грудным ребенком на севере Крыма, поселилась в городе Джанкой в 2021 году и не считает, что готова к очередному крупному переезду.

Указывается, что Джанкой впервые оказался в темноте в конце июня, но электроснабжение вскоре было частично восстановлено. Через неделю украинские удары поразили две местные электроподстанции, что привело к 15-дневному отключению электроэнергии.

Примечательно, что во вторник, 21 июля, жители начали получать электроэнергию по два часа в день, но под высоким напряжением, что может быть опасно для бытовой техники.

По данным издания, даже в центральной части Крыма, где отключения электроэнергии не столь серьезны, железнодорожный вокзал закрыт. Точно так же, как и многие магазины, на дверях которых висят таблички "нет электричества". Полки супермаркетов не очень хорошо заполнены.

Издание отмечает, что Крым оказался крайне неподготовленным к энергетическому кризису. Россия предложила единовременную выплату в размере 15 000 рублей (около 190 долларов) жителям, которые оставались без электроэнергии более 48 часов.

Но, как считает издание, это не покроет расходы на приобретение и эксплуатацию даже небольшого генератора. Однако за пределами Крыма россияне могут легко не знать об этом кризисе, ведь государственное телевидение избегает показа кадров из районов, пострадавших от отключения света.

Российская военная агрессия против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента РФ, военные расходы должны оставаться приоритетом при подготовке бюджета на ближайшие три года. В июне источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщили, что в законе о бюджете на 2026 год правительство изначально предусмотрело 12,9 трлн рублей на национальную оборону, но фактически военный бюджет превысит план на 4–5 трлн рублей. Научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге привёл данные, согласно которым общие расходы с 2022 года на войну с Украиной обошлись российским налогоплательщикам в 53,079 триллиона рублей, или 746,6 млрд долларов.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано комментировать информацию о том, что США и Украина обсуждают возможное прекращение воздушных атак в рамках усилий по завершению войны. Песков заявил, что в РФ не знают, насколько достоверны эти сообщения, поэтому комментировать их пока рано. Он добавил, что реакция России на новые инициативы будет зависеть от того, соответствуют ли они интересам Кремля.

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