Ни соседей, ни цивилизации: как украинец устроил себе жизнь в Карпатах (видео)

Мужчина живет со своей дочерью в горах.

Жители гуцульского села Прислип открыто показывают всем желающим, как на самом деле проходит день в высокогорье Карпат, вдали от любой цивилизации. Речь идет об отце Иване и дочери Виктории, которые ведут YouTube-канал Village lifestyle.

В видео они делятся аутентичной жизнью в карпатской местности, традициями, бытом и гармонией с природой Гуцульщины.

По словам авторов канала, они стремятся запечатлеть важные моменты из жизни семьи в горах, чтобы эти воспоминания остались для следующих поколений. Никакой постановки или монтажных уловок – только настоящие горные пейзажи, тишина и сельская рутина, которая порой дается нелегко.

Видео дня

Один из роликов показывает обычный рабочий день Ивана: пока дочь на работе, мужчина сам занимается хозяйством – готовит еду, ухаживает за скотом и приводит в порядок двор. Готовят в семье преимущественно из натуральных продуктов, а печь – настоящая, дровяная, как и положено в гуцульской хате. Ужин отец с дочерью нередко готовят под открытым небом, а картофельное пюре – одно из самых частых блюд на их столе.

Несмотря на физически тяжёлый труд, мужчина признаётся: именно такая жизнь среди гор дарит ему настоящее ощущение счастья.

Под видео собралось немало восторженных отзывов.

"А какой же у тебя классный папа – находчивый, всё делает, всё умеет!" – написала одна из зрительниц.

Другая вспомнила детские годы.

"Хорошее видео, оно напомнило мне, как я была маленькой, моя бабушка тоже готовила на огне", – отметила женщина.

Интересные истории людей

Напомним, ранее УНИАН писал об украинке, которая купила старый дом в селе всего за 8 тысяч долларов. После года ремонта она поделилась главным выводом: чем дешевле дом, тем хуже его состояние, поэтому приведение дома в порядок – это немалые финансовые вложения, а еще нужно иметь достаточно свободного времени и здоровья. Женщина также призналась, что реальность редко соответствует первоначальным планам – всегда случаются неожиданные сюрпризы, к которым невозможно подготовиться заранее.

Вас также могут заинтересовать новости: