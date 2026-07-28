Даже телевизор с топовым экраном может показывать плохо: вот почему

При покупке Smart TV многие игнорируют процессор, хотя именно он отвечает за плавную работу и качество изображения.

При покупке нового смарт-телевизора большинство покупателей сравнивают диагональ экрана, разрешение, частоту обновления и функции операционной системы. Однако есть еще одна характеристика, которую многие упускают из виду, – процессор телевизора.

Именно от него во многом зависит не только скорость работы устройства, но и качество изображения, говорится в материале SlashGear.

Процессор – это мозг телевизора. Именно он отвечает за запуск приложений, скорость работы интерфейса, переключение между меню и многозадачность. Если чип недостаточно мощный, Smart TV может подтормаживать, медленно открывать программы и зависать при выполнении нескольких задач одновременно.

Видео дня

Но этим его роль не ограничивается. Современные процессоры активно участвуют в обработке изображения. Они масштабируют видео низкого разрешения до 4K, повышают детализацию, уменьшают цифровой шум, оптимизируют цветопередачу и делают картинку более четкой. Благодаря этому старые фильмы и телепередачи могут выглядеть заметно лучше на дорогих моделях телевизоров.

Кроме того, процессор влияет на энергоэффективность телевизора и производительность в играх – особенно если Smart TV поддерживает современные игровые функции.

Как определить, что у телевизора хороший процессор

В отличие от компьютерных процессоров, производители Smart TV редко раскрывают подробные технические характеристики своих чипов. Поэтому эксперты рекомендуют ориентироваться на фирменные решения известных брендов. Например:

LG использует процессоры серии Alpha (α), которые особенно сильны в апскейлинге изображения и подавлении шумов.

Samsung оснащает свои телевизоры процессорами NQ, ориентированными на улучшение яркости, обработку HDR-контента и игровые возможности.

Sony также разрабатывает собственные фирменные процессоры, ориентированные на максимально естественную цветопередачу и обработку изображения.

При выборе стоит учитывать, какие функции для вас важнее всего: качество картинки, игры, скорость работы интерфейса или технологии апскейлинга.

Проверить, насколько мощный процессор установлен в телевизоре, можно еще до покупки. Для этого достаточно открыть меню, запустить YouTube или другое популярное приложение и оценить скорость работы интерфейса. Если меню реагирует с задержками, приложения долго загружаются или телевизор начинает подтормаживать при переключении между задачами, это может указывать на слабый процессор.

Также перед покупкой рекомендуется изучить профессиональные обзоры и отзывы владельцев. Особенно полезно узнать, насколько хорошо телевизор справляется с апскейлингом видео низкого разрешения – это один из главных показателей качества установленного процессора.

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