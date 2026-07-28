Люди, родившиеся в эти дни, привлекают внимание окружающих одним лишь своим появлением

Астрологи рассказали, почему люди с определёнными числами рождения невольно становятся центром внимания.

Люди, родившиеся в определенные дни месяца, по данным астрологов, отличаются особой харизмой и легко становятся центром внимания в любой компании, пишет Times of India.

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По словам сторонников этого учения, всё зависит от того, какая планета "управляет" конкретным числом рождения.

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Все перечисленные даты объединяет одно – искренность и особая внутренняя чистота.

Даты 1, 10, 19 и 28

Людьми, родившимися в эти дни, управляет Солнце. Таких считают носителями энергии "короля среди планет": уверенность, независимость и стремление к успеху делают их природными лидерами, способными вдохновлять других просто своим присутствием.

Даты 2, 11, 20 и 29

Здесь главная планета – Луна, поэтому людям с такими числами рождения присущи творчество, эмоциональность и интуиция. По словам астрологов, они несут в себе особую энергетику и искренне проявляют свои чувства по отношению к окружающим.

Даты 6, 15 и 24

Эти числа находятся под влиянием Венеры – планеты красоты, роскоши и гармонии. Люди с такими датами привлекают внимание не нарочно, а благодаря заботливости и щедрости характера: окружающие тянутся к ним из-за их тёплого и доброжелательного нрава.

Ранее мы писали, что люди, рожденные 1, 10, 19, 28, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30, а также 5, 14 и 23 числа, по версии нумерологов имеют наибольшие шансы разбогатеть – таким людям приписывают лидерские качества, финансовую смекалку и творческое мышление.

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