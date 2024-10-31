Очевидцы в каждом из этих городов рассказывают леденящие душу истории о контакте с призраками в разных местах.

В некоторых городах Великобритании наблюдается высокий уровень паранормальной активности, что особенно интересно любителям пощекотать нервишки в канун Хэллоуина.

Генеральный директор и основатель компании Affordable Urns Алекс Уилсон, заявляет, что в ходе исследования удалось выяснить несколько интересных мест для любителей паранормальных явлений в этот Хэллоуин, пишет Express. По его словам, к этим локациям необходимо относиться с уважением и осторожностью, так как многие из них имеют историческое значение и могут быть ограничены в доступе.

10. Уотфорд

Уотфорд занимает 10-е место с 11 наблюдениями паранормальной активности. В музее Уотфорда, по слухам, обитает дух бывшего куратора, а в его залах перемещаются предметы и раздаются странные звуки. Театр Watford Palace Theatre тоже имеет подобную репутацию, так как некоторые сотрудники во время работы периодически сталкивались с необъяснимыми явлениями, в частности, во время репетиций.

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9. Глостер

Глостер может похвастаться 22 сообщениями о паранормальной активности. Глостерский собор, к примеру, является не только потрясающим архитектурным чудом, но и "горячей точкой" для наблюдений за призраками. Сообщается, многие посетители утверждают, якобы видят фигуру монаха в капюшоне, бродящего по коридорам собора.

А еще, в одном из старейших пабов, The Fleece Inn, по слухам, обитает призрак бывшего хозяина, чье присутствие ощущается до сих пор.

8. Манчестер

Манчестер может "похвастаться" 62 случаями чего-то пугающего. Театр Палас, например, известен своей призрачной активностью. По слухам, там обитает призрак бывшего рабочего сцены. А в театре Кресент якобы обитает дух молодой девушки, которая трагически там погибла.

7. Ливерпуль

Ливерпуль занял седьмое место в списке, получив 64 сообщения. Королевский док Альберта знаменит тем, что здесь можно увидеть призрачных моряков, а в церкви Святого Луки, известной как "Разбомбленная церковь", по сообщениям, в руинах задерживаются призраки, напоминающие о трагедиях Второй мировой войны.

6. Норвич

Норвич занимает шестую строчку рейтинга, однако всего с 24 жуткими явлениями. Говорят, что на его средневековых улицах обитают духи монахов и жителей прошлых веков, а в печально известном замке Норвич, по слухам, обитает призрак бывшего узника.

5. Оксфорд

Замыкает пятерку лидеров Оксфорд, набравший 58,08 балла и насчитывающий 30 мест, где ранее наблюдались какие-либо сверхъестественные явления.

От призраков Мэри Блэнди в Оксфордском замке до призрака короля Карла I в Бодлианской библиотеке и предыдущего хозяина гостиницы Bear Inn.

4. Эксетер

Эксетер получил 65,85 балла за "34 встречи с призраками". Среди известных мест — кафедральный собор, который может похвастаться визитами духа рабочего, который трагически упал и разбился насмерть. В то время как замок Ружмонт напоминает о жутких останках убийцы Баббакомба и его жертв.

3. Кембридж

Занимая третье место, Кембридж набрал 74,09 балла, зафиксировав 34 случая паранормальной активности — очевидцы рассказывают и про призрак доктора Баттса в колледже Корпус-Кристи, и про дух Фрэнсиса Доуса в колледже Питерхаус.

А призраки бывших прокаженных, обитающих в часовне Лепер, придают городу особую репутацию.

2. Линкольн

Линкольн стал настоящим открытием для охотников за привидениями, заняв второе место в списке с результатом 82,20 балла и 33 леденящими душу рассказами о паранормальном. Город просто изобилует легендами о призраках, особенно замок Линкольн печально известен явлением женщины, которая встретила свою судьбу, будучи обвиненной в колдовстве.

1. Ипсвич

Ипсвич возглавил список городов, набрав все 100 баллов за паранормальную активность на основе 43 сообщений о происшествиях и призрачных местах в небольшом городке. Речь идет и про Древний дом, где, по слухам, обитает призрачный монах и раздаются необъяснимые шаги, и про особняк Крайстчерч, где, как говорят, живет дух молодой викторианской горничной.

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