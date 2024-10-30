Они точно увлекут своим сюжетом.

Традиционно в конце октября в мире отмечается самый страшный праздник Хэллоуин. По поверью, именно в это время оживает всякая нечисть и пугает людей. Кроме тематических костюмов и вечеринок, актуальными становятся и фильмы ужасов.

УНИАН предлагает подборку самого страшного кино 2024 года, от которого точно пойдет мороз по коже.

"Первый признак"

По сюжету, молодая американка отправляется в Рим, чтобы начать служить в церкви. Но вскоре ее представление о жизни монахинь кардинально меняется. Героине приходится столкнуться с ужасной дьявольской силой, проникающей в реальность. Также она узнает о тайном заговоре в Ватикане с определенными лицами и самим дьяволом, и должна решить, что ей делать дальше.

Режиссер фильма Аркаша Стивенсон. В ленте снимались такие актеры: Нелл Тайгер Фри, Тауфик Бархом, Соня Брага, Ральф Айнесон и Билл Найи.

"Паучье логово"

Это фильм ужасов, который погружает зрителей в мир страха и хаоса. По сюжету, маленький городок борется с таинственной чумой пауков, которая быстро распространяется. Жители вынуждены бороться за выживание и объединяются, чтобы противостоять собственной реальности.

Режиссеры фильма Себастьен Ваничек, в ленте снимались такие актеры: Тео Кристин, София Лесаффр, Жером Ниль и другие.

"Чудаковатость"

Фильм ужасов, который рассказывает о слепом медиуме Дарси, которая расследует убийство своей сестры-близняшки. Используя предметы с привидениями, она обнаруживает связь между ними и смертью родного человека и не только.

Режиссер фильма Демиан Мак Карти. Роли сыграли такие актеры: Кэролин Брекен, Джонатан Френч, Джо Руни и другие.

"Проклятая дева"

Американская монахиня Сесилия решает отправиться в отдаленный монастырь в Италию. Однако первый теплый прием превращается в настоящий ужас. Девушка узнает, что это место скрывает страшную тайну.

Режиссером фильма является Майкл Мохан. Роли играли такие актеры: Сидни Суини, Дора Романо, Симона Табаско и другие.

"Гуманный"

События фильма разворачиваются после того, как наступил глобальный экологический коллапс. Именно он заставил мировых лидеров ввести радикальные меры по сокращению населения. По сюжету, в центре семья одного журналиста, который недавно вышел на пенсию. Он собирает своих взрослых детей, чтобы сообщить о решении присоединиться к новой национальной программе эвтаназии. Однако его план не срабатывает и это провоцирует ужасный спор между родными.

Режиссер ленты Кейтлин Кроненберг. В фильме играли такие актеры: Джей Барушель, Эмили Хэмпшир, Юни Парк и другие.

"Длинноногий"

По сюжету, агент ФБР Ли Харкер расследует серию жутких убийств. Все эти преступления связаны с сатанинским серийным убийцей по прозвищу Длинноногий. Девушка пытается остановить преступника, жертвами которого становятся люди с одинаковой датой рождения, но сама оказывается в опасности.

Режиссер фильма Оз Перкинс. Роли играли такие актеры: Николас Кейдж, Алисия Витт, Лорен Акала и другие.

"Природа насилия"

По сюжету, группа подростков находит медальон на остатках пожарной башни. Один из ребят забирает украшение себе, однако сразу дух Джонни поднимается из-под земли, чтобы забрать свою ценную вещь. Однако его методичное убийство подростков на этот раз под угрозой.

Режиссером фильма является Крис Нэш. В "Природе насилия" сыграли такие актеры: Рай Барретт, Андреа Павлович, Кэмерон Лав и другие.

Напомним, ранее стало известно, что сиквел фильма по Five Nights at Freddy's будет больше и страшнее.

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