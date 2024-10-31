Хотя Хэллоуин – это не совсем украинский праздник, благодаря усилиям маркетологов его эстетика уже прочно укоренилась и у нас. УНИАН.Туризм собрал подборку из семи леденящих душу мест в Украине, которые будет интересно посетить любителям всего загадочного и мистики.

В западных странах тематические путешествия на праздники являются довольно распространенным явлением, и Хэллоуин отнюдь не является исключением. Туристические эксперты с завидным рвением составляют топы городов, которые могут посетить путешественники, интересующиеся всем загадочным, а местные гиды охотно устраивают "праздничные" экскурсии.

И хотя для большинства украинцев Хэллоуин, который традиционно отмечается с 31 октября на 1 ноября, не имеет такого же сакрального значения, как для европейцев или американцев, многие в Украине все же поддаются всеобщему порыву и погружаются в празднование Дня всех святых.

Тем временем, УНИАН.Туризм решил составить подборку из семи мест в Украине, которые можно посетить на Хэллоуин или в любое другое время, если вам хочется пощекотать себе нервы.

Лычаковское кладбище, Львов

Кладбище, наверное, наиболее очевидное место, которое приходит на ум тогда, когда вы ищете, что бы посетить на Хэллоуин, чтобы максимально проникнуться духом этого праздника. А одним из самых известных и атмосферных в Украине является Лычаковское кладбище во Львове, которое также имеет статус государственного историко-культурного музея-заповедника с платным входом – для взрослых сейчас это 80 гривень.

Открытое в 1786 году, оно считается одним из старейших действующих коммунальных кладбищ Европы. На кладбище сейчас размещается более 300 тысяч захоронений, а также около полутысячи скульптур и рельефов и 24 часовни состоятельных семей.

На кладбище похоронены немало выдающихся личностей, в том числе писатель Иван Франко, композиторы Владимир Ивасюк и Мирослав Скорик, оперная певица Соломия Крушельницкая и многие другие.

Хотя кладбище сейчас считается музеем, закрытым для захоронений, ежегодно там осуществляется около сотни захоронений – исключения делаются для выдающихся львовян, репрессированных, политзаключенных, воинов УПА и погибших в нынешней российско-украинской войне. В частности, там похоронены герои Украины Юрий Вербицкий из Небесной сотни и генерал-майор Сергей Кульчицкий.

По традиции 1 ноября на Лычаковском кладбище зажигают свечи в память об умерших – выглядит это очень атмосферно.

Подгорецкий замок, Львовская область

Построенный в середине 17 века по указанию коронного гетмана Станислава Конецпольского в селе Подгорцы роскошный особняк в стиле позднего ренессанса и барокко, ныне является музеем-заповедником – и все желающие могут туда попасть, заплатив за вход вполне приемлемую сумму 150 гривень для взрослых.

И как каждый уважающий себя замок он имеет свою легенду – о Белой Даме. Основная ее версия рассказывает о владельце поместья, который заживо замуровал в стену свою молодую жену, и с тех пор ее призрак не может найти покоя, а ее плач можно услышать в коридорах.

В свое время в одном из залов дворца даже обустроили соответствующую аудиовизуальную инсталляцию. Правда, действующие лица этой легенды различаются, ведь за несколько веков в замке сменилось немало владельцев.

Кстати, посещая Подгорецкий замок, стоит также заглянуть в Церковь Блаженного Николая Чарнецкого и новомучеников УГКЦ в Подгорцах, построенную в стиле барокко в 18 веке всего в нескольких сотнях метрах от дворца.

Замок "Паланок", Мукачево

В Закарпатской области расположен один из наиболее хорошо сохранившихся замков Украины – Мукачевский замок, первое упоминание о котором датируется еще 11 веком. Впрочем, свой современный вид крепость приобрела в 17-18 веках во времена правления трансильванского рода Ракоци, ведущего свою родословную от Валашского князя Влада III Дракула.

Впрочем, легенды, которыми окутан "Паланок", отнюдь не связаны с вампирами. Наиболее популярная легенда замка рассказывает о черте, живущем на дне колодца. По легенде, подольский князь Федор Корятович, который владел замком на стыке 14-15 веков, приказал вырыть колодец для обеспечения потребностей его жителей. Однако как они не копали, воды все не было. И когда князь уже отчаялся, к нему пришел черт и предложил заполнить колодец водой в обмен на мешок золота (в другой версии два мешка). Однако поскольку денег у князя не было, один из его верных рыцарей предложил обмануть черта, дав ему очень маленький мешок, куда влезает только две золотые монеты, мол, никто же не говорил, какого размера должны быть те мешки (по другой версии, идея возникла у жены князя, которая предложила сшить два мешочка по одной монете в каждом). Обманутый черт обиделся и прыгнул в колодец, чтобы сделать воду непригодной для потребления – и теперь с самого дна раздается его вой.

Больше о мукачевском замке "Паланок" можно прочитать в нашем отдельном материале.

Синевир, Закарпатская область

Самое большое озеро Украинских Карпат обросло легендой о песиголовце (что-то вроде оборотня в украинской мифологии), который нападает на туристов, после выхода украинского хоррора "Синевир" в 2013 году. Правда, никаких исторических сведений о существовании такой легенды нет, и, скорее всего, все это является выдумкой создателей фильма.

Вместо этого озеро окутано более романтической, хотя и трагической легендой. Мол, это живописное озеро образовалось от потока слез графской дочери Синь на месте, где ее возлюбленный, простой верховинский пастух Вир, по приказу графа был убит каменной глыбой из-за его нищенского происхождения. Сейчас о них напоминает деревянная скульптура на берегу озера.

Таракановский форт, Ривненская область

Архитектурный памятник 19 века, также известный как Дубенский форт, расположен неподалеку от села Тараканов Ривненской области в живописной местности над рекой Иквой. В свое время он строился как мощное оборонительное сооружение для усиления границ Российской империи, однако он так и не успел выполнить свои функции – всего лишь где-то через 10-15 лет после открытия местный гарнизон был расформирован после восстания солдат, а сам форт превратился в военную тюрьму. Собственно, именно с ней и связаны жуткие легенды, которыми окутан форт – мол, ночью там можно увидеть и услышать призраков замученных узников.

К сожалению, как и многие другие красивые исторические сооружения в Украине, в советское время Таракановский форт серьезно пострадал – там в свое время размещался тайный отдел НКВД, а затем здание использовали под хозяйственные нужды, для хранения продуктов и автозапчастей. Сейчас же форт, к сожалению, также не восстанавливается, главным образом из-за конфликта подчинения – в течение долгого времени он находился на балансе Минобороны, которое им не занималось, поэтому здание просто стоит и разрушается.

Сатанов, Хмельницкая область

Этот небольшой поселок в Хмельницкой области привлекает любителей всего жуткого и загадочного хотя бы своим одним названием, однако на самом деле это также один из популярных бальнеологических курортов Украины. Тем не менее, все существующие версии о происхождении названия поселка не имеют ничего общего с Сатаной – самая распространенная из них говорит, что оно происходит от слов "sat" или "satt", что на разных языках означало "большое село", "остановимся здесь", "сидеть" и тому подобное.

Впрочем, и без этого поселку есть чем привлечь внимание тех, кто охотится за загадками. Здесь есть целый ряд интересных исторических памятников, в частности, руины Сатановского замка 14-16 века, городские ворота 15-17 века, Свято-Троицкий монастырь 16-18 века, Сатановская синагога 15 века, которая была полностью восстановлена в 2013-2014 годах, старое еврейское кладбище 16 века и еще несколько интересностей.

Лысая гора, Киев

Если же не хотите/не можете далеко отъезжать от Киева, то, пожалуй, самым мистическим местом столицы является Лысая гора – историческая местность и холм, где сейчас любят собираться ведьмы, неоязычники, толкинисты и представители других субкультур.

Сейчас этот ландшафтный парк подчиняется Национальному историко-архитектурному музею "Киевская крепость", и на его территории можно увидеть как невероятную природу, так и остатки старых фортификаций.

Своим же мистическим ореолом Лысая гора скорее обязана художественным произведениям, которые воспевали эту местность еще в 19 веке как место сбора нечисти и маргиналов всех мастей.

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Ранее УНИАН.Туризм также рассказывал о семи красивых и уютных городах Украины, куда можно съездить на выходных, а также о пяти живописных каньонах Украины для отдыха на природе.

Марина Григоренко

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