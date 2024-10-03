Рассказываем, как появился Хэллоуин, что он значит и как его отмечают в наше время.

Празднику Хэллоуин, который традиционно отмечают в конце октября, уже не одно столетие. По поверью, именно в эту дату оживает всякая нечисть, которая так и норовит напугать людей. Поэтому праздник принято считать самым страшным, но в то же время и самым смешным. Рассказываем, когда Хэллоуин 2024 в Украине и как его отмечать.

Как появился Хэллоуин

Этот праздник - традиция древних кельтов Ирландии и Шотландии, а история его началась на территории нынешних Великой Британии и Северной Ирландии.

В те времена Хэллоуин был символическим окончанием лета и началом нового года и, по древнекельтской легенде, именно в этот день к власти приходит божество смерти, которое зовет себе в помощники души умерших. В это время открываются врата между миром живых и мертвых - и так души попадают на землю. Перспектива встречи с этими духами радовала мало кого, поэтому их гнали прочь - жгли костры, шумели, а еще наряжались в страшные костюмы, чтобы при случайной встрече с нечистью сойти за "своих".

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Хэллоуин 2024 - дата праздника

Запомнить, какого числа Хэллоуин, несложно: врата между мирами открываются каждый год в одно и то же время - в канун праздника Всех святых, в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Отмечают его с размахом в Западной Европе и Америке, любят Хэллоуин также в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии и странах Океании. С конца ХХ века празднуют и в Восточной Европе, в том числе и в Украине, хотя и не с таким размахом. Считается, что у нас есть свой аналог Хэллоуина - это канун Рождества, Святвечер, тоже с переодеваниями, песнями и угощениями.

Что нужно и что нельзя делать на Хэллоуин

Один из самых главных атрибутов праздника - это светильник Джека, который представляет собой тыкву, с вырезанными глазами и ртом, и свечой внутри. Получается действительно пугающе. Кроме этого, с давних времен дошла традиция переодеваться в страшные костюмы. Ныне популярны не только образы ведьм, вампиров и привидений, но и известных киногероев и публичных личностей. Дети, нарядившись, в этот праздник ходят по домам и выпрашивают сладости со словами "Конфеты или смерть", а хозяин дома, прежде чем угостить, должен постараться хорошенько припугнуть гостей. Поэтому очень часто страшный, на первый взгляд, праздник на самом деле оказывается веселым.

Но в то же время, как считают медиумы и экстрасенсы, есть ряд вещей, которые ни в коем случае нельзя делать на Хэллоуин:

не следует пускать в дом черного кота (если это не ваш кот, конечно) - под его видом может проникнуть нечисть;

запрещено убивать пауков;

нельзя оставлять белье сушиться на ночь - в него может вселиться нечисть;

не следует оставлять открытыми двери и окна - опять-таки из-за нечистой силы;

нельзя отказывать, если кто-то просит денег или помощи.

И наконец, главный запрет - ни в коем случае нельзя оборачиваться, если вы вдруг услышите шаги за своей спиной. Обернешься - лишишься рассудка.

На Хэллоуин можно и нужно гадать, вызывать духов, рассказывать страшные истории и говорить о смерти. В этот день разрешаются азартные игры и хорошим знаком считается угостить алкоголем бродягу - как знать, может, это дух с того света. И, конечно, нужно выпрашивать у соседей сладости и закуску.

Почему нельзя праздновать Хэллоуин

Церковь не признает и никогда не признавала этого праздника - это считают заигрыванием с нечистью. Хэллоуин, по мнению священников, имел несколько иной смысл - он являл собой торжество святости над злом, но светское воплощение исказило его. Сам праздник даже называют опасным, так как искажается восприятие добра и зла.

Но у психологов на этот счет свое мнение - Хэллоуин не может навредить здоровой психике, а наоборот, помогает обрести контроль над своими страхами. Многие темы, о которых зачастую не принято говорить - например, болезни, смерти, комплексы - формируют теневую часть нашей личности. И, если не давать ей выходить наружу, то она вырвется внезапно и неподконтрольно. Поэтому Хэллоуин - отличный повод дать себе волю, поскольку, как уже говорили ранее, сейчас это больше смешной, чем страшный праздник, а смех - это лучшая терапия.

Если вы все-таки боитесь этого мистического дня, можно 31 октября поставить у входа светильник Джека и надеть что-нибудь наизнанку - нечисть не тронет.

Ранее мы публиковали календарь праздников и выходных дней в октябре 2024 в Украине.

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