Этот психологический тест покажет ваши скрытые страхи.

Небольшой тест с каракулями заставляет задуматься даже самых уверенных в себе. Выбирая один из рисунков, вы можете узнать неожиданные вещи о себе и своей жизни и получить совет прямо сейчас.

Выберите один каракуль - психологический тест на страхи

Привычка рисовать каракули есть почти у всех. Но, коротая таким образом время, мы редко задумываемся о том, что же означают эти рисунки.

Посмотрите на изображение и выберите один из восьми каракулей - ваш выбор может рассказать о вашей нынешней ситуации и подсказать, на что стоит обратить внимание.

Видео дня

Вот о чем говорит ваш выбор.

Каракуль 1 - вы боитесь доверять людям

Нет ничего болезненнее, чем чувство разочарования. Вы - хороший и надежный человек, но ваше доверие уже несколько раз предавали, и это мешает вам верить в людей. Выбор первого каракуля означает нежелание открываться людям.

Каракуль 2 - вы боитесь одиночества

Вы привыкли привязываться к людям, которые, к сожалению, больше не являются частью вашей жизни - будь то близкие, друзья, родственники. Из-за этого вы боитесь состариться в одиночестве, и переживаете, что рядом не будет того, кто мог бы составить вам компанию. Но если вы по-настоящему добрый и заботливый человек, у вас нет причин для страха: люди с добрым сердцем никогда не остаются одинокими.

Каракуль 3 - вы боитесь мнения других

Постоянно быть милым может мешать жить. Вам не нужно жертвовать собой, чтобы помогать всем вокруг, только из страха, что кто-то обидится, если вы скажете "нет". Не позволяйте чужому мнению управлять вами – это, во-первых. Во-вторых, если человек обижается, когда вы не можете ему помочь, значит, причина в его эгоизме, и это не ваша вина.

Каракуль 4 - вы боитесь рисковать

Суть этого каракуля проста: вы должны жить полной жизнью! Вы не можете оставаться всю жизнь на одной работе, в одном городе, в одних и тех же отношениях, если это не делает вас счастливее.

Когда появится возможность изменить свою жизнь, хватайтесь за нее - только так вы будете расти и обретете настоящее счастье.

Каракуль 5 - вы боитесь не быть признанным

Вам не нужно жертвовать своей жизнью только ради того, чтобы быть признанным на работе. Работая день и ночь, ожидая, что люди вас заметят, вы можете оказаться самым преданным человеком на свете, но при этом нанести ущерб себе. Этот каракуль предупреждает: будьте осторожны и не торопитесь.

Каракуль 6 - вы боитесь снова полюбить

То, что однажды у вас не сложились отношения или брак, не означает, что так будет всегда. Мы созданы для любви, поэтому не отказывайте себе в новых увлечениях и не отказывайтесь от новых любовных историй.

Вам может понравиться еще один тест на характер, в котором нужно выбрать кольцо.

Вас также могут заинтересовать новости: