Это ошибка возглавляет хит-парад языковых неурядиц, акцентировал языковед.

"Виталий Кличко самый сильный боксер в Украине" - сказать так, значит осрамиться и высказаться об украинском боксере российским суржиком, пояснил известный языковед Александр Авраменко.

В своем уроке на "Сніданок з 1+1" он уточнил, что проблему создает частица "самый" в упомянутом предложении.

"Самый интересный", "самый искусный", "самый упрямый" - так употреблять слова неправильно в украинском языке. Российскому "самый" соответствует украинский префикс "най", поэтому усилить прилагательное в слове следует именно им.

"Наприклад, Віталій Кличко самий сильний боксер? Так чи ні? Ні! Правильно сказати, що Віталій Кличко "найсильніший" боксер", - акцентировал Авраменко.

Он напомнил, что суржик в украинском языке звучит смешно и нелепо. "Сама укусна канфєта бєлочка", - это не о певучем украинском языке, привел еще один пример учитель.

Изящнее, правильнее и литературнее будет сказать: "Найсмачніша цукерка білочка".

Помним об этом правиле, когда хотим выразить словами высокую меру чего-либо, ведь российский префекс "самый" возглавляет хит-парад языковых неурядиц в произношении украинцев, указал филолог.

Почему нельзя говорить взбираться вверх - урок Авраменко

В рамках еще одного своего урока учитель Авраменко объяснил, что не стоит наполнять украинский язык ненужными словами и выражениями, когда и так ясно, о чем мы говорим. Например, "заканчивается январь месяц 2024 года". Понятно, что слово "месяц" здесь лишнее. Но существуют и более неочевидные выражения, к которым мы привыкли. Один из таких - "взбираться вверх". Мы не можем взбираться вниз или вбок, поэтому эта фраза сама по себе уже дискредитирует себя, объяснил учитель.

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