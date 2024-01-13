Филолог объяснил несуразность этого выражения.

Известный украинский языковед Александр Авраменко объяснил бестолковость выражения "подниматься вверх".

В своем экспресс-уроке он рассмотрел искусственные слова и фразы, которые до сих пор встречаются в украинском языке и объяснил, почему их употреблять неправильно.

"Ну неужели можно подниматься вниз? Конечно, слово "вверх" здесь лишнее и таких лишних слов вокруг нас "хоч греблю гати", - заявил филолог.

Из этой же серии выражение "в мае месяце", привел учитель. Он акцентировал: нет нужды добавлять слово "месяц", когда и так понятно по названию, что мы имеем в виду.

Еще несколько примеров соединений, которые можно назвать "маслом масляным", по мнению языковеда. "Согнуть ноги в коленях" - неужели ноги можно еще в чем-то согнуть? Или же: "каждая минута времени" - здесь не нужно упоминание о "времени"", - акцентировал Авраменко.

Как сказать на украинском "під відкритим небом"

В одном из своих уроков языковед Авраменко также обратил внимание на распространенную лексическую ошибку: говорить "під відкритим небом" нельзя, ведь это калька из русского языка. Такого суржика следует избегать, поэтому Авраменко предлагает говорить вместо этой фразы - "просто неба".

Также, если речь идет о культурном наследии Украины, целесообразно говорить не "музей від відкритим небом", а "музей просто неба", заявляет филолог.

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