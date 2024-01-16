Украинцы должны высказываться не как "цирк на проводе".

Сегодня мы живем в эпоху, когда фотографии, видео и другую информацию принято распространять мгновенно, в один клик. И для этого современное человечество, преимущественно, использует виды связи, которые еще называют "безпровідними" или "бездротовими".

Однако, какой из упомянутых двух вариантов языковеды считают грамотным? Совет дал известный украинский филолог Александр Авраменко во время урока на "Сніданок з 1+1".

"Друзі, провід - небажане слово. Ми ж не кажемо "цирк на проводі". Ні, використовуємо фразу "цирк на дроті". Тож, зв'язок не "безпровідний" чи "безпроводовий", а "бездротовий". І ось так само навушники "бездротові". Запам'ятайте це", - указал топ-учитель нации.

Компания JBL успела презентовать в 2024 году новые наушники

Между тем известная компания-производитель беспроводных наушников JBL успела провести презентацию нового продукта в 2024 году. Речь идет о новинке из линейки Live 3: поклонникам музыки предлагают сразу три модели на выбор, они отличаются дизайном.

Среди главной фишки производителя - "умный" экран кейса, на котором можно будет переключать музыку и смотреть, какие треки играют.

Вас также могут заинтересовать новости: