Почему кошки так любят лежать на бетонных плитах: биолог раскрыл неожиданные причины

Для кошек бетонные блоки представляют собой "новый и несколько необычный объект".

"Шероховатая текстура" бетонной плиты позволяет кошкам достать до тех частей тела, до которых они обычно не могут дотянуться. Именно поэтому эти животные, по мнению профессора биологии Джонатана Лососа, и любят эти предметы. Об этом пишет Huffpost.

Он подчеркнул, что трение о бетонную плиту доставляет кошкам удовольствие, а также является отличным способом пометить свой запах и территорию.

В то же время в TikTok специалистка по поведению домашних животных доктор Энни отметила, что здесь присутствует и элемент новизны. По её словам, бетонные блоки являются "новым и несколько нетипичным объектом".

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"Кроме того, любимый блок очень приятно прогревается, когда лежит на солнечном месте, что нравится кошкам, поскольку у них температура тела выше, чем у людей, и... происходят от вида, приспособленного к теплой среде", - добавила Энни.

По словам специалистов, термонейтральная зона кошек, то есть температура, при которой организм не тратит энергию ни на охлаждение, ни на согревание, "по оценкам, составляет от 30 °C до 38 °C".

Лосос отметил, что в интересах науки следует попробовать использовать и другие геометрические фигуры, чтобы проверить, вызовет ли это подобную реакцию у вашего пушистого друга.

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