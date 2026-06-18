Туристы убили 1200-летний дуб Робина Гуда в Шервудском лесу

Из-за постоянного потока посетителей произошло уплотнение почвы, что препятствовало проникновению дождевой воды к корням.

В Великобритании погиб легендарный дуб Major Oak, который является одним из символов Шервудского леса и считается тесно связанным с преданиями о народном мстителе Робине Гуде. Как пишет The Independent, дереву, возраст которого оценивался примерно в 1200 лет, не удалось пережить очередную весну.

О смерти знаменитого дуба в четверг сообщило Королевское общество защиты птиц Великобритании (RSPB). Специалисты отметили, что в этом году древнее дерево так и не пустило новую листву.

На протяжении двух веков туристы со всего мира приезжали в Ноттингемшир, чтобы увидеть массивный дуб с причудливо искривленными ветвями и раскидистой кроной. Однако постоянный поток посетителей имел и негативные последствия: уплотнение почвы вокруг дерева постепенно препятствовало проникновению дождевой воды к его корневой системе.

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Несмотря на многочисленные слухи о гибели дуба, которые возникали ранее, на этот раз защитники природы подтвердили, что культовая достопримечательность действительно утрачена.

"То, что в этом году дерево не пустило листья, – это печальная новость для всех", – заявила представительница RSPB Холли Дрейк.

Связь с легендой о Робине Гуде

Согласно легенде, именно под кроной Major Oak находил убежище Робин Гуд – полумифический разбойник XIII века, который, по преданию, грабил только богатых и помогал бедным. Его база находилась как раз в Шервудском лесу, где банда скрывалась от шерифа Ноттингема.

Своё нынешнее название дерево получило после того, как майор Гейман Рук упомянул его в книге о дубах, изданной в 1790 году. Именно после этого Шервудский лес начали массово посещать поклонники легенды о Робине Гуде.

Что могло привести к гибели дерева

Точно установить причину гибели дуба невозможно. Однако эксперты считают, что свою роль сыграли сразу несколько факторов. Среди них – миллионы туристов, которые годами вытаптывали землю вокруг дерева, а также многочисленные попытки поддержать его огромные ветви с помощью металлических тросов и специальных опор.

Еще одним фактором называют изменение климата, сопровождающееся все более частыми волнами жары и длительными засухами.

В ходе обследования специалисты обнаружили, что корневая система дерева фактически оказалась "задушенной" и истощённой.

"Древние деревья, подобные Major Oak, – это своеобразные "белые носороги природоохранников" в Великобритании. Но их угасание гораздо менее заметно, – отметил представитель Woodland Trust Эд Пайн. – Их сохранение имеет решающее значение для здоровья мира, в котором мы живем, однако большинство таких деревьев исчезают незаметно, не получая того внимания и заботы, которые были у Major Oak".

Дерево, пережившее столетия

Помимо связи с легендами о Робине Гуде, Шервудский лес известен своими дубами, древесину которых использовали для строительства кораблей Королевского флота Великобритании во времена вице-адмирала Горацио Нельсона в конце XVIII – начале XIX века. Также дубовые балки из Шервуда использовались при строительстве крыши собора Святого Павла в Лондоне.

Сам Major Oak избежал вырубки в ту эпоху, а уже с 1970-х годов находился под охраной – вокруг него установили специальное ограждение.

Впрочем, даже после смерти дерево останется частью Шервудского леса.

"Major Oak и впредь будет стоять в самом сердце Шервуда как природный памятник, который посетители смогут увидеть собственными глазами. Оно будет жить в легенде о Робине Гуде и продолжит поддерживать лесную экосистему после смерти так же, как делало это при жизни", – подчеркнула Холли Дрейк.

Другие туристические достопримечательности под угрозой

Напомним, на испанской Майорке местные жители возмущены состоянием одного из самых известных пляжей острова – живописного Эс-Кало-дес-Моро, который буквально "исчезает" из-за чрезмерного наплыва туристов.

Некогда скрытая жемчужина юго-восточного побережья Балеарских островов сейчас стала жертвой собственной популярности, чему способствовали соцсети и инфлюенсеры. В частности, речь идет об эрозии пляжа – отдыхающие ежедневно неосознанно уносят с пляжа до 70 килограммов песка – на обуви, полотенцах и сумках.

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