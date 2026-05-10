Более 1000 самолетов-призраков: что скрывает крупнейшее в мире 'кладбище' боевой авиации

На авиабазе Дэвис-Монтан в американском штате Аризона уже десятки лет хранятся тысячи списанных военных самолетов, среди которых около 1000 машин времен Второй мировой и войны во Вьетнаме, пишет Supercar Blondie.

Объект считается крупнейшим авиационным "кладбищем" в мире. На территории более 10 квадратных километров размещено примерно 4000 самолетов и авиационных деталей общей стоимостью около 34 млрд долларов.

Несмотря на репутацию места, где "умирают самолеты", база продолжает активно функционировать. Здесь работают около 800 сотрудников – преимущественно федеральные гражданские специалисты и военные.

Их работа заключается не только в хранении старых самолетов, но и в ремонте, восстановлении и обслуживании самолетов. Часть техники разбирают на запчасти для поддержки действующего авиапарка США.

Фактически база работает как огромный центр хранения и восстановления авиатехники для американских военных.

Армия экономит сотни миллионов долларов

По данным материала, использование деталей со списанных самолетов позволяет американским военным экономить примерно 500 млн долларов ежегодно.

Объектом управляет 309-я группа технического обслуживания и регенерации аэрокосмической техники, которая отвечает за консервацию, ремонт и восстановление техники.

Почему самолеты хранят именно в Аризоне

Одной из главных причин выбора именно Аризоны стал местный климат. Сухой воздух и плотная пустынная почва помогают минимизировать коррозию и ржавчину, что особенно важно для длительного хранения старых машин.

В то же время даже в таких условиях персонал регулярно проводит техническое обслуживание самолетов, некоторые из которых были созданы еще 60–70 лет назад.

Многие машины, стоящие на базе, навсегда останутся музейными экспонатами или источником запчастей. Однако некоторые самолеты при необходимости могут быть восстановлены и возвращены в строй.

