Дорога проложена идеально ровно и тянется на 80 километров.

Существует загадочная 80-километровая дорога, пересекающая пустыню Мохаве, которую нельзя найти на Google Maps, и назначение которой и её направление не имеют чёткого объяснения.

Как пишет портал supercarblondie.com, грунтовая дорога тянется между Барстоу и Палмдейлом в Калифорнии, проходя почти идеально прямо по пустынной местности, однако нет официальных записей, которые бы чётко объясняли, кто её построил и зачем. На некоторых участках дороги есть знаки с обозначением IM4800, но это название мало что объясняет.

В отличие от большинства пустынных дорог, которые огибают препятствия и глубокий песок, эта дорога проходит прямо сквозь них, но для создания такой прямой линии потребовалась бы тяжелая техника и тщательное планирование.

Некоторые предполагают, что это связано с маршрутами дилижансов и повозок XIX века. Но те дороги проходили вдоль источников воды и естественного рельефа, что делало невозможным создание длинной прямой дороги, подобной этой.

Исторические топографические съемки также не соответствуют действительности, поскольку дорога игнорирует стандартную сетку карты и пересекает её по диагонали.

Наиболее убедительное объяснение указывает на военное происхождение, главным образом потому, что дорога проходит через закрытое воздушное пространство, связанное с авиабазой Эдвардс, озером Чайна-Лейк и фортом Ирвин.

Во время Второй мировой войны и в начале холодной войны пустыня Мохаве активно использовалась для испытаний самолетов, калибровки радаров и военных перевозок. Длинные, идеально прямые дороги были полезны для калибровочных линий и быстрого передвижения по открытой местности, и, похоже, военные инженеры не были связаны гражданскими правилами геодезической съемки, что может объяснить необычное расположение.

Позже земля перешла в собственность телефонной компании, что предполагает, что дорога могла быть ненадолго использована повторно, прежде чем была заброшена.

В то же время ближе к концу дорога проходит рядом с известной и неожиданной голливудской достопримечательностью. Неподалеку находится небольшая церковь, наиболее известная благодаря появлению в фильме "Убить Билла", где она использовалась в качестве места действия печально известной сцены расправы на свадьбе.

