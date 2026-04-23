'20 000 чашек в день': почему моряки на USS Abraham Lincoln пьют так много кофе

На борту американского авианосца USS Abraham Lincoln зафиксировали рекордное потребление кофе, который стал критически важной частью выживания экипажа, пишет WION.

Чтобы поддерживать боеспособность 5 000 моряков, на борту атомного авианосца ежедневно выпивают рекордные 20 000 чашек кофе.

Как говорится в материале, такое впечатляющее количество равно примерно четырем порциям на одного человека. Это подчеркивает огромную зависимость экипажа от кофеина во время длительных миссий.

16-часовые смены

Жизнь на авианосце класса Nimitz – это непрерывный цикл дневных и ночных полетов. По имеющимся данным, летчики и палубный персонал регулярно работают в изнурительных сменах по 12–16 часов. В таких условиях кофеин становится "критической, непреложной оперативной необходимостью".

Чтобы поддерживать боевой дух, на борту создали специальную кофейню. Согласно сообщениям Службы визуального распространения оборонной информации (DVIDS):

"Розничные специалисты на борту Lincoln управляют кофейней Jittery Abe's – полностью оборудованной кофейней на борту".

Почему морякам запретили алкоголь

История массового потребления кофе на флоте США тянется еще с 1914 года. Тогда министр ВМС Джозефус Дэниелс издал приказ о запрете алкоголя на кораблях.

Именно это сделало кофе самым сильным разрешенным напитком и породило знаменитый сленг - Cup of Joe (Недовольные матросы стали насмешливо называть кофе "чашкой Джо" в честь министра, который заставил их перейти на кофеин).

Безопасность полетов за 100 миллионов долларов

Военные аэромедицинские исследования классифицируют кофеин как эффективное средство против усталости.

По мнению экспертов, для пилотов, управляющих истребителями F-35C стоимостью 102 миллиона долларов, умеренное потребление кофе является залогом "критической ситуационной осведомленности" при хроническом недосыпании.

Странная традиция "грязных чашек"

Среди старшин ВМС существует неписаное правило – никогда не мыть свою чашку изнутри.

"Сильно загрязненная, глубоко "приправленная" черная чашка высоко ценится как яркий символ морского старшинства и большого морского опыта", – говорится в материале.

Логистика этого процесса впечатляет: во время пополнения запасов в море вертолеты доставляют тысячи фунтов кофейных зерен, чтобы "военный корабль никогда не высох".

Другие интересные факты об авианосце

Ежедневно на борту готовят около 17 000 блюд, на что расходуют более 700 килограммов мяса, 600 литров молока и тысячи яиц.

Ежедневно на борту готовят около 17 000 блюд, на что расходуют более 700 килограммов мяса, 600 литров молока и тысячи яиц.

