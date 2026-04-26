Энергия для 90 самолетов: сколько авиационного топлива везет USS Abraham Lincoln

Ядерные реакторы – это лишь часть дела, ведь настоящий секрет боевой мощи скрыт в гигантских резервуарах.

Настоящий плавучий город, авианосец USS Abraham Lincoln, скрывает в себе запасы топлива, объемы которых поражают воображение, пишет издание WION.

Несмотря на то, что судно приводится в движение двумя мощными ядерными реакторами, для полетов авиагруппы требуются совсем другие ресурсы. Как отмечается в статье, "USS Abraham Lincoln перевозит примерно три миллиона галлонов авиационного топлива JP-5". Этого объема достаточно, чтобы поддерживать непрерывную работу 90 истребителей, базирующихся на борту.

Особое внимание уделяется безопасности, ведь работа с таким количеством топлива – это огромный риск. Специально разработанный для экстремальных условий морской войны, JP-5 имеет уникально высокую температуру вспышки – 60 градусов Цельсия, что существенно снижает риск катастрофических пожаров на борту корабля.

На палубе за этот процесс отвечают "фиолетовые рубашки" – специально обученные моряки, которые дозаправляют самолеты перед каждым вылетом.

Однако цена такой мощи чрезвычайно высока. По имеющимся данным, один полный цикл заправки баков авианосца обходится американским налогоплательщикам в более чем 10 миллионов долларов. Именно столько стоит наполнить резервуары "кровью" для стальных птиц посреди океана.

