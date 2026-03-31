Исследование показало, что делали черепахи, чтобы выжить после падения астероида

Учёные выяснили, какая особенность строения челюстей помогла рептилиям.

Падение гигантского астероида Чикшулуб привело к краху почти всех экосистем Земли, однако отдельная группа черепах сумела обойти эволюционную ловушку. Об этом рассказывается в научном исследовании Biology Letters.

Как отмечает Серджоша Эверс из Баварских государственных собраний естественной истории (SNSB), ключ к спасению животных был зашифрован в форме черепов и челюстей.

Оказалось, выжить смогли черепахи с широкими жевательными поверхностями и тупыми краями челюстей. Такие анатомические особенности свидетельствуют о дурофагии – способности рептилий разгрызать твердую добычу, такую как панцири.

"Мы наблюдаем экологический фильтр. Специализация на пище с твердой оболочкой дала этим видам черепах эволюционное преимущество", – заявил Эверс.

Около 90% черепах, разбивавших раковины, преодолели порог вымирания, тогда как среди видов без такой способности выжили лишь 63%.

По мнению исследователей, это означает, что у "дробителей" были в 4,2–6,5 раза лучшие шансы на выживание. Это объясняется тем, что после удара сажа заблокировала солнечный свет, остановив фотосинтез на годы. Растения погибли первыми, а за ними – животные, питавшиеся ими.

"Травоядным было трудно выжить в ядерную зиму после удара, что повлияло на всю пищевую цепь, включая хищников", – подчеркнул ученый.

Поэтому улитки, двустворчатые моллюски и другие придонные обитатели оказались гораздо более устойчивыми к суровым условиям. Пресноводные среды стали "подушкой безопасности", поскольку водные организмы могли продолжать питаться детритом – мертвыми органическими остатками на дне рек и прудов. А вот, например, сухопутные черепахи пострадали значительно сильнее.

Интересно, что способность разбивать раковины не была уникальной чертой одной счастливой ветви – она возникала в истории черепах по меньшей мере 27 раз независимо друг от друга. Однако как отмечается в исследовании, переходы к такому типу питания случались реже, чем его утрата, что делало этих специалистов довольно редкими до момента катастрофы.

В настоящее время ученые отмечают, что в летописи окаменелостей все еще не хватает критически важных находок черепов за последний миллион лет мелового периода.

Ранее УНИАН писал, что ученые находят древние следы жизни, и на этот раз речь идет об открытии в Португалии, где обнаружили древнейшие яйца крокодилов возрастом около 152 миллионов лет. Эти находки датируются поздним юрским периодом и значительно расширяют представление об эволюции крокодилов, отодвигая известную "летопись" их яиц примерно на 40 миллионов лет в прошлое.

Яйца нашли рядом с гнездами динозавров, и они хорошо сохранились, что позволило исследователям подробнее изучить их структуру и происхождение.

