Владельцы собак часто замечают, как питомец на прогулке проявляет интерес к траве. Такое поведение может вызывать беспокойство и в некоторых случаях быть опасным. Мы разобрались, почему собака ест траву и нужно ли ей это запрещать.
Собака ест траву - причины поведения
Причины, зачем собака ест траву, пока не выяснены учеными. Самая вероятная - забота о пищеварении. Жесткие растения с большим количеством клетчатки раздражают желудочно-кишечный тракт. В результате ускоряется перистальтика. Собака ест траву и рвет, очищая желудок от остатков непереваренной еды.
Другая возможная причина - инстинктивная потребность в витаминах и нутриентах, которые содержатся в растениях. Для таких целей питомцу можно давать пророщенные травы.
В большинстве исследований ученым не удалось установить связь между поеданием травы и проблемами со здоровьем у собаки. Возможно, причиной такого поведения является обычное любопытство.
Можно ли собакам есть траву на улице
Если собака ест траву из домашнего необработанного участка или в лесу, то запрещать ей необязательно. Такое поведение нормально, если только у питомца нет признаков заболеваний.
Опасность представляет не сама зелень, а расположенные на ней паразиты и их яйца. После поедания растений из общественного парка пес может "принести" на себе глистов.
Также трава может быть опасной для собак из-за пестицидов, которыми обрабатывают поля. Поэтому не стоит позволять любимцу "пастись" на сельскохозяйственных участках.
Нежелательно употребление травы в придорожных зонах. В таких местах зелень содержит много токсинов из-за автомобильных выбросов.
Если собака ест траву и отказывается от еды, имеет проблемы с туалетом или стала вялой, то рекомендуется обратиться к ветеринару.