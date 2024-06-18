Если собака любит свежую траву, то это может быть тревожным признаком.

Владельцы собак часто замечают, как питомец на прогулке проявляет интерес к траве. Такое поведение может вызывать беспокойство и в некоторых случаях быть опасным. Мы разобрались, почему собака ест траву и нужно ли ей это запрещать.

Собака ест траву - причины поведения

Причины, зачем собака ест траву, пока не выяснены учеными. Самая вероятная - забота о пищеварении. Жесткие растения с большим количеством клетчатки раздражают желудочно-кишечный тракт. В результате ускоряется перистальтика. Собака ест траву и рвет, очищая желудок от остатков непереваренной еды.

Другая возможная причина - инстинктивная потребность в витаминах и нутриентах, которые содержатся в растениях. Для таких целей питомцу можно давать пророщенные травы.

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В большинстве исследований ученым не удалось установить связь между поеданием травы и проблемами со здоровьем у собаки. Возможно, причиной такого поведения является обычное любопытство.

Можно ли собакам есть траву на улице

Если собака ест траву из домашнего необработанного участка или в лесу, то запрещать ей необязательно. Такое поведение нормально, если только у питомца нет признаков заболеваний.

Опасность представляет не сама зелень, а расположенные на ней паразиты и их яйца. После поедания растений из общественного парка пес может "принести" на себе глистов.

Также трава может быть опасной для собак из-за пестицидов, которыми обрабатывают поля. Поэтому не стоит позволять любимцу "пастись" на сельскохозяйственных участках.

Нежелательно употребление травы в придорожных зонах. В таких местах зелень содержит много токсинов из-за автомобильных выбросов.

Если собака ест траву и отказывается от еды, имеет проблемы с туалетом или стала вялой, то рекомендуется обратиться к ветеринару.

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