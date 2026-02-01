Можно ли есть снег для развлечения или выживания: врачи дали исчерпывающий ответ

Пробовать снег можно, но нужно соблюдать несколько важных правил.

В снежные зимы, каким оказался текущий, люди часто ищут новые развлечения, кроме санок и снеговиков. Некоторым иногда хочется попробовать снег на вкус. Безопасно ли это? Врачи говорят, что в экологически чистом районе - вполне, а вот в городе лучше снег не глотать.

Доктор Сара Крокетт рассказала информационному агентству Associated Press, что не возражает, если во время прогулки на свежем воздухе ее пациенты проглотят горсть снега или ледяную сосульку.

Но иногда люди готовят целые тарелки так называемого "снежного крема" – это снег, смешанный с молоком, сахаром и ванилью. По крайней мере, такой "рецепт" распространяется в TikTok. Также популярен в соцсетях "сахар на снегу" – кондитерское изделие, похожее на ириску. Его готовят, наливая горячий кленовый сироп на тарелку со снегом.

Но врачи предупреждают, что снег далеко не всегда достаточно чист для потребления. Снег, а также дождь и другие атмосферные осадки очищают атмосферу. Частицы поглощают загрязняющие вещества во время падения. При этом снежинки поглощают гораздо больше примесей, чем капли, поскольку они падают медленнее и имеют более открытую поверхность.

Снег, выпадающий вблизи угольных электростанций или заводов, выбрасывающих в воздух твердые частицы, содержит много загрязняющих веществ. Поэтому пробовать есть снег можно только там, где нет крупных промышленных комплексов.

Еще одним фактором, который следует учитывать, является время. Первая волна снега содержит больше всего твердых частиц. Поэтому если вы уже планируете подставить тарелку, чтобы собирать падающий снег, нужно дождаться второй волны снегопада.

Поможет ли снег выжить, если нет воды

Врачи также предупредили, что энергия, необходимая для таяния снега во рту во время еды, по сути, нейтрализует пользу от гидратации. Это также снижает температуру тела и увеличивает риск переохлаждения. Хотя любители активного отдыха часто собирают снег для приготовления чая, его не следует рассматривать как замену воды в чистом виде.

Напомним, что недавно ученые выяснили, что на самом деле снег имеет запах. Это объясняется всеми теми же свойствами снега, который впитывает в себя летучие соединения во время пребывания в воздухе. При этом в каждой местности снег будет пахнуть по-своему.

