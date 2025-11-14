Многие были уверены, что снег не пахнет. Но ученые объяснили, что у снегопада действительно может быть свой аромат.

Идея о том, что человек может чувствовать запах снега, может звучать как причудливая выдумка романтиков или зимних рекламных кампаний. Однако есть веские доказательства того, что некоторые люди действительно способны уловить приближение грозы или дождя по запаху, так что мысль о том, что у снегопада тоже есть свой аромат, не кажется слишком натянутой.

В 1960-х годах австралийские ученые придумали термин "петрикор", чтобы описать явление появления теплого, землистого запаха во время дождя, пишет IFL Science.

Как называется запах воздуха после дождя

Этот характерный аромат возникает из-за нескольких факторов. Главным образом благодаря бактериям, живущим в почве, которые выделяют соединение под названием геосмин при контакте с дождевой водой. Воздух также становится чуть теплее и влажнее, что помогает молекулам запаха легче распространяться.

Люди могут также улавливать приближение грозы по запаху озона — газа с легким металлическим, "чистым" ароматом, напоминающим хлор. В низких концентрациях некоторые описывают его как сладковатый запах, похожий на клевер. Когда гроза набирает силу, нисходящие потоки воздуха могут переносить озон с высоты прямо к нашим носам.

Какой запах у снега - можно ли его почувствовать

Некоторые ученые считают, что со снегом происходит нечто похожее, что и с дождем. В интервью The Washington Post в 2022 году профессор клинической нейробиологии и "исследователь запахов" Йохан Лундстрем из Центра химических чувств Монелла объяснил, что снежинки во время падения собирают на себе летучие соединения из окружающей среды. Со временем снег впитывает все больше этих тонких ароматов, усиливая свой запах.

Поскольку снег впитывает окружающие запахи, Лундстрем утверждает, что снежинки в городе пахнут иначе, чем в арктической глуши. Это неудивительно, учитывая, что исследования показывают: снег легко поглощает аэрозоли и органические загрязнители, например из автомобильных выхлопов.

Есть и другое объяснение: возможно, мы чувствуем не сам запах снега, а отсутствие запахов. Теплая погода всегда наполнена ароматами: растения выделяют органические соединения, бактерии активизируются, воздух становится влажным и "живым", позволяя запахам свободно перемещаться.

Холод же, наоборот, "приглушает" мир. В морозных условиях запахов выделяется мало, а те, что есть, почти не распространяются в холодном воздухе. То, что мы воспринимаем как запах снега, может быть просто прохладной тишиной окружающего пространства, где обонятельная "громкость" скручена почти до нуля. Именно поэтому зимний горный воздух кажется таким свежим, хрупким и чистым.

