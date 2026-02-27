3 способа понять, что яйца в холодильнике испортились

Плохое яйцо может испортить не только день, но и здоровье.

Нет ничего лучше идеально приготовленного яйца с утра. Оно задает нужный тон и дает энергию на весь день, если не испортились.

Издание Southern living рассказало, как определить, просрочены ли яйца или еще нет.

Проверьте срок годности

На яйцах обычно указана дата "продажи" или "годности". Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), дата реализации "показывает магазину, как долго продукт может выставляться на продажу для управления запасами. Это не срок годности".

Это означает, что яйца могут быть пригодны к употреблению даже после истечения срока, указанного на упаковке.

Срок годности, однако, обозначает дату, после которой яйца больше не считаются свежими, а это значит, что их следует употребить до этого дня.

Понюхайте

По данным Министерства сельского хозяйства США, "порченные продукты приобретают неприятный запах, вкус или текстуру из-за естественного размножения бактерий, вызывающих порчу. Если продукт приобрел такие признаки порчи, его не следует употреблять в пищу".

Если вы не можете определить запах через скорлупу, то рекомендуется разбить яйцо в миску и проверить его на наличие неприятного запаха или необычного внешнего вида, прежде чем принимать решение об использовании. Порченное яйцо будет иметь неприятный запах при разбивании скорлупы, как в сыром, так и в приготовленном виде.

Плавает ли яйцо

Все, что нужно сделать, – это погрузить яйцо в прохладную воду. Если оно опускается на бок или опускается и стоит вертикально, то все в порядке. Но если оно плавает, то его пора выбросить.

"Яйцо может плавать в воде, когда его воздушная камера достаточно увеличилась, чтобы поддерживать его на плаву. Это означает, что яйцо старое, но его употребление может быть совершенно безопасным", - объясняет Министерство сельского хозяйства США.

Тем не менее, лучше выбросить его, чем рисковать.

Как правильно хранить сырые яйца в холодильнике

По данным FDA, хранение яиц при температуре ниже 4°C в холодильнике останавливает рост опасных бактерий сальмонеллы. Таким образом, вы можете удвоить срок хранения яиц.

Но никогда не храните яйца в дверце холодильника, так как небольшие колебания температуры при каждом открытии дверцы могут привести к размножению бактерий. Поэтому лучше всего храните яйца в задней части холодильника.

Ранее УНИАН писал, почему яйца нужно есть целиком.

