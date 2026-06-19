Сколько ветряков нужно для замены одного ядерного реактора: ученые подсчитали

Ученые продолжают искать способы повысить эффективность ветрогенераторов.

Атомная энергетика является одним из самых эффективных способов производства электроэнергии, но развитие возобновляемых источников энергии также доказывает свою эффективность.

Эксперты подсчитали, сколько ветряных турбин потребуется, чтобы заменить один средний ядерный реактор, пишет Slashgear. Как рассказал заместитель директора Центра исследований энергетической и экологической политики Массачусетского технологического института Джон Парсонс, для выработки такого же объема электроэнергии, как у стандартного атомного реактора мощностью около 900 мегаватт, необходимо установить примерно 800 наземных ветряных турбин.

Главная проблема заключается в том, что атомные электростанции могут работать непрерывно, тогда как эффективность ветроэнергетики напрямую зависит от силы ветра.

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При этом строительство ветропарка такой мощности займет очень большую территорию. По оценкам специалистов, общая площадь ветроэлектростанции может быть примерно в тысячу раз больше территории, необходимой для ядерного реактора. Даже если учитывать только участки, непосредственно занятые турбинами, ветропарк все равно будет занимать примерно вдесятеро больше места.

Тем временем ученые продолжают искать способы повысить эффективность ветрогенераторов. Один из наиболее необычных проектов разрабатывает китайская компания. Она намеренасоздать воздушные ветряные турбины, способные работать на высоте около 2 км над землей.

В январе 2026 года разработчики успешно испытали первый прототип такой установки. Аппарат, напоминающий гибрид дирижабля и ракеты, использует более сильные и стабильные воздушные потоки на большой высоте, а выработанная энергия передается на землю через специальный кабель.

Испытания показали, что одна воздушная турбина может генерировать до 3 мегаватт энергии. Это означает, что для достижения мощности среднего ядерного реактора потребуется около 300 таких установок вместо 800 традиционных наземных ветряков.

Впрочем, технология пока находится на стадии разработки и еще не вышла на коммерческий рынок.

Еще одним способом повышения эффективности отрасли становится увеличение размеров турбин. В США и Европе уже активно устанавливают более крупные модели, которые способны производить значительно больше электроэнергии. По прогнозам экспертов, к 2035 году новые морские ветряные турбины будут вырабатывать почти втрое больше энергии, чем установки, построенные 20 лет назад.

Исследователи также отметили неожиданный экологический эффект ветропарков. Некоторые морские ветроэлектростанции со временем превратились в своеобразные убежища для различных видов животных, включая рыб, омаров и тюленей, что положительно влияет на местные экосистемы.

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