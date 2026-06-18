Воры теперь изучают дом через Google карты и дроны: вот как от этого защититься

Взломщики используют новые методы, извлекая выгоду из развития технологий.

Взломщики теперь используют новые методы, взяв на вооружение цифровые устройства, которые делают повседневную жизнь удобнее. Именно они предоставляют преступникам дополнительные возможности.

Классические методы взлома никуда не исчезли, но современные преступники все чаще дополняют их цифровой подготовкой, пишет Nlc. Отмечается, что технологии позволяют им собрать гораздо больше информации о жилище, в которое они собираются проникнуть.

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Google Maps помогают взломщикам во многих отношениях: они показывают не только расположение улиц и зданий, но и окрестности домов, высоту заборов, движение на боковых улицах и даже пути отступления. Другими словами, вместо прежнего длительного личного наблюдения, им предоставляется уже подготовленный обзор с помощью картографического сервиса.

Помимо этого, появление дронов также добавило новое измерение в разведку. Даже дешевый дрон с камерой позволяет составить карту двора дома, проверить наличие собаки, местонахождение камер или определить, какое окно регулярно остается открытым.

Кроме того, грабители все чаще используют соцсети. По сообщениям в соцсетях они легко могут понять, кто в отпуске, командировке, а кого нет дома длительное время. То есть они устанавливают, когда квартира или дом пусты.

Как решить эту проблему

Многие не знают, но всего за несколько кликов любой может сделать так, чтобы его дом исчез из Google Street View. Процесс прост и занимает несколько минут:

откройте Google Maps и введите свой адрес;

включите Street View и найдите свой дом;

нажмите на три точки в верхнем левом углу, затем выберите "Сообщить о проблеме";

выберите, что вы хотите размыть (например, ваш дом, машину или лица);

кратко опишите причину, по которой вы запрашиваете удаление (например, "Из соображений личной конфиденциальности я прошу размыть мой дом");

отправьте свой запрос и Google рассмотрит его за пару дней, и если он будет одобрен, ваш дом будет отображаться размытым на карте.

Но перед тем как это все проделать стоит учесть, что это решение не подлежит отмене, то есть, если вы скрыли дом, вы не сможете снова его отобразить.

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