США безвозвратно теряют свой главный бомбардировщик

Эти самолеты не выпускаются с 1962 года.

В США расследуют катастрофу стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, произошедшую 15 июня вблизи авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Как пишет Forbes, авария не только унесла жизни восьми человек на борту, но и сократила и без того ограниченный парк этих самолетов, средний возраст которых уже превышает 64 года.

По данным отслеживания полёта, обнародованным на следующий день после трагедии, самолёт почти завершил разворот на 180 градусов, прежде чем упасть на землю. Причины катастрофы пока неизвестны. Издание отмечает, что полное расследование может занять не менее полугода.

На борту находились восемь человек – военнослужащие и гражданские подрядчики. Все они погибли. Компания Boeing также подтвердила, что среди погибших были двое ее сотрудников.

Видео дня

Forbes напоминает, что аварии американских стратегических бомбардировщиков происходят крайне редко. Предыдущая катастрофа такого самолета произошла в январе 2024 года, когда B-1B Lancer разбился при попытке посадки в условиях плохой видимости. Тогда все четверо членов экипажа выжили. Последняя же смертельная авария с участием B-52 произошла ещё в 2008 году у острова Гуам в Тихом океане.

Потерянный самолёт имел особое значение для ВВС США. По информации издания, он использовался в рамках программы модернизации радаров B-52. Кроме того, самолеты этого типа, базирующиеся на авиабазе Эдвардс, выполняют роль воздушных испытательных платформ для новых технологий. Именно этим, как объясняет автор, и было обусловлено присутствие на борту гражданских специалистов Boeing.

На начало 2026 года американские ВВС имели 76 бомбардировщиков B-52H, из которых 58 находились в активной эксплуатации, а ещё 18 – в резерве. После нынешней катастрофы это количество сократилось ещё на один самолёт, который фактически невозможно быстро заменить.

Несмотря на солидный возраст, B-52 остается основой американской бомбардировочной авиации. ВВС США реализуют масштабную программу модернизации этих самолетов, которая предусматривает установку новых двигателей Rolls-Royce F130 и обновление бортовых радаров. Ожидается, что после завершения модернизации обновленные самолеты получат обозначение B-52J и останутся на вооружении как минимум до конца 2030-х годов.

Катастрофы военных самолетов

Как писал УНИАН, за последние дни произошло ещё две авиакатастрофы с участием военных самолётов. В понедельник, 15 июня, в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Самолет упал вблизи города Свирск на берег реки Ангара, где вспыхнул пожар и поднялся столб черного дыма. Экипаж успел катапультироваться.

А уже на следующий день, 16 июня, в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Пилот и штурман погибли во время выполнения задания, гражданские лица не пострадали.

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