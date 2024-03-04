Первое, что нужно освоить для приготовления вкусного кофе - это соотношение кофе и воды, которое обычно составляет 2 столовые ложки молотого кофе примерно на 240 мг воды.

Причина, по которой соотношение кофе и воды является самым основным, заключается в том, что оно имеет значение независимо от происхождения зерен, степени обжарки, крупности помола или методологии заваривания, пишет Thedailymeal.

Если вы хотите получить информацию о том, что вы наливаете в кружку каждое утро, то это горячая комбинация соединений, извлеченных из молотых зерен кофейного растения Ribinacea, усиленную ароматами и вкусами, вызванными процессом обжарки при концентрации от 1,2 до 1,5% по массе. Более высокие концентрации возможны: порция эспрессо имеет концентрацию от 8 до 10%, но для этого вам понадобится дорогая машина. Как вы можете себе представить, соотношение кофе и воды в эспрессо также значительно выше: 1 часть кофе на 2 части воды. Почему эти соотношения являются правилом? Это связано с тем, что мы называем крепостью, а именно с количеством кофе, который вы употребляете.

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При использовании скромного френч-пресса кофейную гущу погружают в нагретую воду. При методе различные химические вещества, содержащиеся в кофе экстрагируются в воду, которая затем фильтруется и готова к употреблению. Если вы используете более высокое соотношение кофе и воды (как в случае с эспрессо), вы получите более крепкий напиток. но процесс заваривания должен быть быстрым. Оставьте то же относительное количество молотого кофе во френч-прессе на пять минут, и вы получте напиток, по вкусу напоминающий воду с гиперкофеином. Как и чай, переэкстрагированный кофе горький и его невозможно пить.

И наоборот, чашка недоэкстрагированного кофе кислая и выглядит так, будто кто-то окунул коричневый мелок в горячую воду. Это может произойти одним из двух способов: если молотый кофе недостаточно набухает, или если нарушить соотношение кофе и воды и использовать недостаточно молотого кофе. Давайте перейдем к техническим вопросам: цель приготовления идеальной чашки кофе — извлечь от 18 до 22% из 30% растворимых соединений. Недостаточная экстракция в основном связана с процессом замачивания, но у всех нас был слабый кофе - это связано с тем, что кто-то недосыпал молотый кофе. Даже если вы освоили соотношение кофе и воды, приготовление напитка методом пуровера может потребовать некоторой практики.

В отличие от кофемашин или френч-прессов, у проточного метода приготовления кофе есть несколько переменных. Приготовление кофе для пуровера - это искусство, выходящее далеко за рамки соблюдения соотношения кофе и воды. Вам нужно будет указать крупность помола, температуру воды, качество фильтра.