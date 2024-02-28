Отмечается, что чрезмерное потребление кофеина может привести к неприятным последствиям.

Чай и кофе - ароматные, бодрящие напитки, которые заряжают утром и поднимают настроение в течение дня. Но хотя одна-две чашки может быть полезными, превышение рекомендуемой суточной дозы чревато нежелательными последствиями для организма, пишет indianexpress.com.

Кофе и чай - какой может быть вред для здоровья

Отмечается, что кофеин, главный ингредиент чая и кофе, является стимулятором центральной нервной системы. Он повышает энергию и бдительность, но чрезмерное его потребление может привести к следующим последствиям:

Тревога и нервозность . Напряженное чувство, учащенное сердцебиение и беспокойная энергия - все это признаки чрезмерной стимуляции нервной системы. Кофеин вызывает выброс кортизола, гормона стресса, который может усилить тревогу и заставить вас чувствовать себя на грани.

. Напряженное чувство, учащенное сердцебиение и беспокойная энергия - все это признаки чрезмерной стимуляции нервной системы. Кофеин вызывает выброс кортизола, гормона стресса, который может усилить тревогу и заставить вас чувствовать себя на грани. Нарушения сна . Кофе и чай могут нарушить цикл сна и бодрствования, затрудняя засыпание. Это может привести к дневной усталости, раздражительности и снижению концентрации внимания.

. Кофе и чай могут нарушить цикл сна и бодрствования, затрудняя засыпание. Это может привести к дневной усталости, раздражительности и снижению концентрации внимания. Головные боли и мигрени . Хронические головные боли, вызванные кофеином, являются распространенной.

. Хронические головные боли, вызванные кофеином, являются распространенной. Проблемы с пищеварением . Кофеин может раздражать слизистую оболочку желудка, что приводит к изжоге, кислотному рефлюксу и даже диарее.

. Кофеин может раздражать слизистую оболочку желудка, что приводит к изжоге, кислотному рефлюксу и даже диарее. Высокое кровяное давление и учащенное сердцебиение . У некоторых людей чрезмерное потребление кофеина может привести к временному повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений.

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Чрезмерное употребление кофеина также может оказать негативное влияние на ваше психическое и эмоциональное благополучие. В частности, злоупотребление кофе или чаем может вызвать: пристрастие и зависимость от кофеина, снижение стрессоустойчивости, а также нарушение эмоциональной регуляции.

Кофе - сколько чашек можно пить день

Хорошая новость в том, что полностью отказываться от любимого чая или кофе не обязательно. Ключом является умеренность.

Так, рекомендуемая суточная доза кофеина для взрослых составляет 400 мг, что примерно соответствует 4 чашкам сваренного кофе. Однако индивидуальная чувствительность варьируется, и некоторые люди могут испытывать негативные последствия даже при более низких дозах.

Ранее УНИАН писал, почему лучше не пить кофе с утра.

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