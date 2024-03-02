Надписи на чашке способны сделать вас счастливее или увереннее еще до того, как вы начнете пить.

Кофе стал любимым напитком большого количества людей. Однако мало кто знает, что чашка, в которую вы наливаете этот божественный нектар, также имеет значение.

Кофейные эксперты и журналисты Джордан Михельман и Захари Карлсен в своей книге "Но сначала кофе" исследовали этот феномен. Авторы рассказали NY Post, что смена чашки влияет не столько на сам напиток, сколько на человеческое восприятие.

"Наш мозг - это удивительная вещь, органический суперкомпьютер чрезвычайной сложности и точности, способный объединять запутанные понятия, такие как "вкус" и "вкусность", в нечто целостное и запоминающееся. Но вкусовые рецепторы на нашем языке также склонны к ошибкам, и на них легко влияют силы, выходящие за пределы вкуса", - отмечают Михельман и Карлсен.

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Известно, что музыка и компания, в которой вы находитесь, могут сделать вино лучше и это справедливо также и для кофе.

"Мелодичная музыка, сладкий вечерний бриз, очаровательная компания - все эти силы могут и делают такие вещи, как еда и вино, лучше. Так же и с кофе - во время потребления на наш мозг влияет всё, что нас окружает. Это означает, что когда приходит время выбирать кружку, большое значение имеет сосуд, из которого вы пьёте", - поэтично объясняют авторы.

Так, использование определенной чашки может вызвать чувство ностальгии или счастья, что наполняет весь этот процесс новыми смыслами.

"Винтажная кружка, украшенная вашим любимым мультипликационным персонажем из детства или памятной кампанией от любимой спортивной команды, может создать очень приятное питье", - убеждены Михельман и Карлсен.

Позитивные аффирмации на чашке способны наполнить чей-то день ощущением уверенности. Как свидетельствует исследование 2016 года, просмотр позитивных аффирмаций может улучшить умственную активность, ясность и настроение - и это ещё до первого глотка.

Исследование 2014 года показало, что вкус кофе более интенсивный, когда его подают в белой чашке, а в статье Food & Wine утверждают, что кофе вкуснее в зелёной, хоть и будет казаться более сложным и кислым. По словам авторов книги, чем круглее чашка, тем слаще вкус.

Другие исследования о кофе

Как недавно сообщал The washington post, оказалось, что любители кофе меньше подвержены развитию диабета 2 типа.

Люди, которые пьют три-четыре чашки кофе ежедневно, имеют на 25% меньший риск заболеть чем те, кто вообще не употребляет этот напиток. За каждую чашку кофе вероятность развития диабета уменьшается на 6%, но это работает только для первых шести порций.

Также эксперты назвали пять причин, почему лучше пить утром черные кофе.

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