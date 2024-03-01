Десятилетиями ученые считали, что употребление кофе вредно для здоровья человека. Однако новые исследования полностью перевернули это представление.
Как сообщает The washington post, оказалось, что любители кофе меньше подвержены развитию диабета 2 типа. Согласно исследованиям, люди, которые пьют три-четыре чашки кофе ежедневно, имеют на 25% меньший риск заболеть чем те, кто вообще не употребляет этот напиток. За каждую чашку кофе вероятность развития диабета уменьшается на 6%, но это работает только для первых шести порций.
Однако ученые предостерегают, что возможно любители имеют какие-то скрытые привычки, которые и влияют на этот показатель. Но есть и другие основания считать, что польза кофе не миф. Защитный эффект против диабета сохраняется, даже если ученые учитывают эти другие образы жизни. Эффект был обнаружен в десятках исследований, в которых приняли участие более миллиона участников в Европе, Северной Америке и Азии. Это касалось женщин и мужчин, молодых и пожилых людей, курильщиков и некурящих, а также людей с ожирением и без него.
В исследованиях, которые отслеживали тысячи мужчин и женщин в течение двух десятилетий, было обнаружено, что когда любители кофе увеличивали потребление на дополнительную чашку или две в день, их риск диабета снижался на 11%. Но в случае уменьшения порций вероятность развития диабета у них выросла на 17%. При исследовании чая таких эффектов не обнаружили.
Безусловно, кофе имеет свои минусы. Он может вызвать нарушение сна, усилить тревожность и вызвать головную боль, тошноту и другие побочные эффекты.
FDA рекомендует здоровым взрослым потреблять не более 400 мг кофеина ежедневно, что эквивалентно четырем-пяти чашкам сваренного кофе. Но даже это может быть слишком для некоторых людей.
"Если вы не пьете кофе и не получаете от него особого удовольствия, то не испытывайте давления начинать. Но для тех, кто пьет его каждый день, приятно знать, что ваш утренний кофе - помимо того, что он имеет отличный вкус и бодрит - может сделать больше для вашего здоровья", - заключают журналисты.
Плюсы и минусы употребления кофе
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