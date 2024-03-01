Здоровым взрослым рекомендуется потреблять не более 400 мг кофеина ежедневно, что эквивалентно четырем-пяти чашкам сваренного кофе.

Десятилетиями ученые считали, что употребление кофе вредно для здоровья человека. Однако новые исследования полностью перевернули это представление.

Как сообщает The washington post, оказалось, что любители кофе меньше подвержены развитию диабета 2 типа. Согласно исследованиям, люди, которые пьют три-четыре чашки кофе ежедневно, имеют на 25% меньший риск заболеть чем те, кто вообще не употребляет этот напиток. За каждую чашку кофе вероятность развития диабета уменьшается на 6%, но это работает только для первых шести порций.

Однако ученые предостерегают, что возможно любители имеют какие-то скрытые привычки, которые и влияют на этот показатель. Но есть и другие основания считать, что польза кофе не миф. Защитный эффект против диабета сохраняется, даже если ученые учитывают эти другие образы жизни. Эффект был обнаружен в десятках исследований, в которых приняли участие более миллиона участников в Европе, Северной Америке и Азии. Это касалось женщин и мужчин, молодых и пожилых людей, курильщиков и некурящих, а также людей с ожирением и без него.

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В исследованиях, которые отслеживали тысячи мужчин и женщин в течение двух десятилетий, было обнаружено, что когда любители кофе увеличивали потребление на дополнительную чашку или две в день, их риск диабета снижался на 11%. Но в случае уменьшения порций вероятность развития диабета у них выросла на 17%. При исследовании чая таких эффектов не обнаружили.

Безусловно, кофе имеет свои минусы. Он может вызвать нарушение сна, усилить тревожность и вызвать головную боль, тошноту и другие побочные эффекты.

FDA рекомендует здоровым взрослым потреблять не более 400 мг кофеина ежедневно, что эквивалентно четырем-пяти чашкам сваренного кофе. Но даже это может быть слишком для некоторых людей.

"Если вы не пьете кофе и не получаете от него особого удовольствия, то не испытывайте давления начинать. Но для тех, кто пьет его каждый день, приятно знать, что ваш утренний кофе - помимо того, что он имеет отличный вкус и бодрит - может сделать больше для вашего здоровья", - заключают журналисты.

Плюсы и минусы употребления кофе

Как ранее рассказывал УНИАН, что будет с вашим телом, если пить более трех чашек чая или кофе ежедневно.

Издание Slurrp назвало пять причин, почему лучше пить по утрам черные кофе.

Также существует 5 причин, почему отказ от кофе может быть полезным для здоровья.

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