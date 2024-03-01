Отмечается, что отказ от кофеина дает возможность лучше усваивать питательные вещества.

Употребление слишком большого количества кофе может принести больше вреда здоровью, чем пользы. Если вы хотите начать свой путь к здоровью, самое время отказаться от кофеина, пишет healthshots.com.

Кофе - побочные эффекты

По словам специалистов, чрезмерное потребление кофеина может влиять на организм по-разному. Например:

Вызвать беспокойство. Известно, что кофеин мгновенно дает заряд энергии, тем самым повышая бдительность. Однако, употребление большого количества кофеина может вызвать чувство беспокойства или нервозности.

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Привести к бессоннице. Кофеин в любой форме перед сном может не давать уснуть, затрудняя восстановительный сон.

Привести к проблемам с пищеварением. Кофе оказывает слабительное действие на желудок, стимулируя высвобождение гастрина, гормона, ускоряющего деятельность толстой кишки. И людям, страдающим от таких проблем, как синдром раздраженного кишечника, стоит обратить внимание, что симптомы диареи или жидкого стула ухудшаются после употребления кофе.

Отказ от кофеина - польза для здоровья

Диетолог Нупуур Патил назвал некоторые преимущества для здоровья от отказа от кофеина:

Меньше беспокойства. Чрезмерное потребление кофеина может породить порочный круг повышенной тревожности. Приняв решение отказаться от кофеина, вы сможете вырваться из этого состояния.

Лучшее усвоение питательных веществ в организме. Отказ от кофеина дает возможность лучше усваивать питательные вещества, такие как кальций и железо.

Белые и здоровые зубы. Кофеин может со временем вызвать изменение цвета зубов. Отказ от кофеина предотвращает возникновение данной проблемы.

Улучшение гормонального баланса у женщин. Потребление кофеина может чрезмерно стимулировать надпочечники, что может привести к гормональному дисбалансу у женщин. Таким образом, отказ от кофеина помогает восстановить гормональный баланс. Это может означать регулирование менструальных циклов, снижение стресса и улучшение общего самочувствия женщин.

Улучшение сна. Известно, что кофеин влияет на функции мозга, такие как сон. Предполагается, что, отказавшись от него, вы сможете хорошо выспаться ночью без нервозности и тревожности.

Ранее УНИАН писал, почему лучше не пить кофе с утра.

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