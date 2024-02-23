В Национальной медицинской библиотеке есть множество исследований, доказывающих пользу кофе.

Пить чашку теплого черного кофе - это прекрасная привычка, которая прекрасно подходит к утренней атмосфере. Этот напиток имеет приятную смесь вкусов, а аромат пробуждает после сна.

Издание Slurrp назвало пять причин, почему лучше пить по утрам черный кофе. Во-первых, он способна облегчить беспокойство и помочь расслабиться. Более того, чашка кофе поможет чувствовать себя счастливее и оптимистичнее. Согласно исследованию Национальной медицинской библиотеки США, повышение уровня нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, может быть результатом стимуляции неврологической системы этим напитком.

Национальная библиотека медицины утверждает, что черный кофе без сахара поддерживает работу мозга и улучшает памятьь. Поскольку он поддерживает нервы, регулярное употребление этого напитка снижает заболеваемость деменцией или болезнью Альцгеймера.

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Черный кофе также способствует быстрому сжиганию лишних калорий, поскольку дает организму дополнительную энергию для физических упражнений. По данным Национальной медицинской библиотеки США, помимо правильного питания, употребление небольшого количества черного кофе способствует сжиганию жира. В частности, улучшает способность организма усваивать жир и использовать его в качестве топлива.

Многочисленные исследования показали, что употребление черного кофе снижает заболеваемость циррозом печени и препятствует поглощению кровью определенных опасных ферментов. При этом кофеин в этом напитке защищает печень от опасности рака.

Черный кофе может и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, если употреблять его в умеренных количествах. Согласно исследованиям, этот напиток содержит антиоксиданты, которые защищают сердце и снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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