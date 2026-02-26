NASA обнаружило в пустыне загадочные круги в самом сердце Саудовской Аравии (фото)

Круги - результат работы центрально-поворотной системы орошения, в которой длинный разбрызгиватель медленно вращается вокруг центральной скважины.

С орбиты Земли северная пустыня Саудовской Аравии выглядит как бесконечный пласт оранжевых дюн. Однако на новом снимке, опубликованном NASA, цепочка ярко-зеленых кругов внезапно нарушает эту монотонность, обозначая оазис Джубба. Об этом пишет ECOticias.com.

Узор настолько геометричен, что почти напоминает гигантский арт-проект из сельскохозяйственных культур, но на самом деле он рассказывает историю о древних озерах, современном сельском хозяйстве и будущем водных ресурсов в засушливых районах.

Оазис Джубба и древнее озеро под дюнами

По данным обсерватории Земли NASA, Джубба расположена в котловине давно исчезнувшего озера в самом сердце пустыни Нафуд, примерно в 650 километрах к северо-западу от Эр-Рияда. Сегодня бывшее дно озера находится на сотни футов ниже окружающего песчаного моря и простирается примерно на 20 километров в длину, образуя естественную впадину там, где когда-то скапливалась вода в более зеленом арабском климате.

Отмечается, что на западной окраине этой котловины возвышается Джабаль Умм Синман, темный скалистый массив, чьи два горба напоминают отдыхающего верблюда. Его массивность нарушает преобладающие западные ветры и создает то, что NASA называет защитной "ветровой тенью", которая не позволяет движущимся дюнам задушить оазис.

Этот простой элемент пустынного рельефа - одна из причин, по которой сельское хозяйство здесь сохранилось на протяжении поколений, в то время как другие озера в регионе высохли и исчезли.

Центрально-поворотная система орошения и зеленые круги, видимые из космоса

Интересно, что сами круги - результат работы центрально-поворотной системы орошения, в которой длинный разбрызгиватель медленно вращается вокруг центральной скважины. Из космоса каждое орошаемое поле выглядит как почти идеальный диск, часто около километра в поперечнике.

Скважины питаются от глубоких водоносных горизонтов, заполненных так называемой ископаемой водой, которая просачивалась под землю в более влажные периоды десятки тысяч лет назад.

Гидрологи, работающие с NASA, описывают эти грунтовые воды как фактически невозобновляемые в условиях современного климата и подсчитали, что их перекачка останется экономически выгодной лишь в течение нескольких десятилетий.

Ископаемые грунтовые воды и пределы пустынного земледелия

Интересно, что Джубба - яркий пример того, как технологии могут выжимать урожай из экстремальных ландшафтов, незаметно извлекая очень древние воды. В статье сказано:

"Подобные круглые фермы теперь встречаются и в других частях Саудовской Аравии, превращая скрытые водоносные горизонты в пшеницу, корма и фрукты для региональных рынков и, в конечном итоге, в повышение спроса на ограниченные ресурсы".

Наскальные рисунки ЮНЕСКО

Отмечается, что там присутствует более глубокий временной масштаб. На скалистых склонах Джабаль Умм Синман находится не менее 5500 надписей и 2000 изображений животных, включая верблюдов, горных козлов и собак на поводке, - часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который фиксирует жизнь человека в гораздо более влажной "зеленой Аравии".

Тот же бассейн, который когда-то привлекал доисторических путешественников, теперь является центром высокотехнологичного сельского хозяйства, который вы можете увидеть с экрана своего ноутбука.

На практике это изображение напоминает о том, что каждый ярко-зеленый круг на песке опирается на ограниченный подземный сберегательный счет. Дистанционное зондирование делает эти изъятия видимыми, поле за полем, в тот момент, когда многие засушливые регионы пытаются найти баланс между продовольственной безопасностью и долгосрочной водной безопасностью.

Удивительные снимки NASA

Потрясающая фотография, сделанная астронавтами NASA на Международной космической станции, демонстрирует захватывающую дух красоту Великой Дайки в Зимбабве - геологического чуда, которое формировало историю Земли на протяжении более 2,5 миллиардов лет.

